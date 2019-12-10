شاهد فنانة سعودية بعد تقبيلها في الشارع: كأننا في باريس في موسم الرياض وضحكت.. بالفيديو

السعودية التي سمحت مؤخرا في إنجاز عظيم بدخول الرجال و النساء من باب واحد في المطاعم، وسمحت من قبل بالإختلاط و الحفلات الماجنة و الخمر الحلال و البارات الحلال شرط عدم التمايل، وبعدها سمح بالتمايل لأقصى درجة ممكنة.

اليوم سمحت أيضا فيما يبدو للقبلات في الشارع، فلم تكن لتتجرأ فنانة سعودية أن تنشر فيديو وأحد يقبلها في الشارع على صفحتها وتتفاخر من خلاله بموسم الرياض وتقول نحن كأننا في باريس وليس الرياض.

و أثارت الفنانة السعودية الشهيرة مروة سالم جدلاً كبيراً، بعد ظهورها في مقطع فيديو وصفه الجمهور بـ”المخل” مع زوجها داخل سيارة.

وتظهر الفنانة وهي تتحدث إلى الجمهور بينما يقوم زوجها الكاتب محمد سلامة بتقبيلها على الهواء، وهو ما أثار غضب الجمهور، وطالبهما باحترام عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

حدث ذلك خلال تجوالهما في السيارة داخل مدينة الرياض فابتسمت الفنانة بعد القبلة وتوجهت لجمهورها تقول “انتظرونا بعد شوية في الدراهة.. وتمنوا لنا الخبر السعيد.. والله أجواء البوليفارد تجنن لولا إنا إحنا في الرياض، كنت قولت إحنا في باريس”.

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