شاهد كيف نجت الأم و الطفلة من موت محقق خلال ثواني بالفيديو

الدبور – إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي أثار دهشة كل من شاهده، كيف أنقد الله الأم وطفلتها من موت محقق، حيث بعد لحظات من خروج الام من المطبخ انفجر الموقد محدثا حريقا هائلا.

وانفجر الموقد بعد مغادرة امرأة وطفلتها المطبخ، في مدينة فوتشو بمقاطعة فوجيان جنوبي الصين.

وفي المقطع المصور الذي التقطته كاميرا مراقبة منزلية، قبل أيام، تظهر المرأة تدخل إلى المطبخ للتحقق من طهي الطعام الذي كانت تطبخه على الموقد.

ويبدو أنه كان هناك مشكلة في الموقد، وبينما تحاول المرأة معرفة سبب المشكلة، اقتربت ابنتها من المطبخ، فسارعت المرأة لإخراجه من المطبخ، إلا أن خروجها هذا أنقذها من موت محقق، أو على الأقل الإصابة.

ووفقًا لتقارير محلية، تسبب تسرب الغاز في الانفجار، ولم يصب أحد في الحادث، وأن سلطات المدينة بدأت التحقيق في القضية.

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