ضابط إماراتي: ولي عهد أبوظبي بن زايد يطير إلى السعودية للقاء بن سلمان بما يخص قطر

الدبور – كشف ضابط إماراتي يعمل في جهاز المخابرات الإماراتي عن زيارة خاصة لولي عهد أبوظبي شيطان العرب بن زايد إلى السعودية بعد إنتهاء القمة الخليجية التي عقدت في الرياض ولم تسفر عن أي شيئ يذكر.

ولكن يتخوف بن زايد من توصل السعودية إلى إتفاق ما مع قطر بدون إطلاعه على بنوده، ويعمل بن زايد بقوة أن لا يتم أي إتفاق مع قطر بعيدا عن الإمارات.

وقال الضابط الإماراتي الذي يغرد تحت اسم بدون ظل وتصدق تغريداته وتسريباته بالعادة في تغريدة لسعها الدبور ما نصه:

“تتردد انباء داخل اروقة جهازنا الامني عن زيارة محتملة ، من الشيخ محمد بن زايد للسعودية قريبا ، للحديث مع الامير محمد بن سلمان ، على ماتم الاتفاق علية مع دولة قطر.”

تتردد انباء داخل اروقة جهازنا الامني

عن زيارة محتملة ، من الشيخ محمد بن زايد

للسعودية قريبا ، للحديث مع الامير محمد بن سلمان ، على ماتم الاتفاق علية مع دولة قطر. — بدون ظل (@without__shadow) December 10, 2019

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ويتداول بعض المراقبين للوضع أن هناك إتفاق سري تم بين قطر و السعودية لإنهاء الأزمة بشكل تدريجي رغم أن القمة لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص، وأرجع البعض لأن الإتفاق لإنهاء الأزمة لا يشمل الإمارات بالأساس وهو قرار خاص بين قطر و السعودية وليس لمجلس التعاون الخليجي علاقة بالأمر.

بل هي جهود من أمير الكويت وسلطنة عمان للتقارب بين الجهتين وإنهاء الخلاف، و السعودية أيضا ترى مصلحه خاصة لها حاليا لإنهاء الخلاف، ولا يعني هذا إنهاء الإختلاف و التعدي على سيادة قطر التي أصرت أن يتم الإتفاق بدون أي شروط مع رفع كامل للحصار.

وصرح وزير خارجية السعودية أن المفاوضات مع قطر مازالت مستمرة وعلق أن الإعلام يجب أن يبقى بعيدا عن هذا الموضوع في هذا الوقت.

وهذا الأمر الذي يتخوف منه بن زايد وسيغادر إلى السعودية قريبا للقاء بن سلمان للوصول إلى إتفاق بينهما لحل هذه المسألة بطريقة ما وعدم توقيع أي اتفاق مع قطر.