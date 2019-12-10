لماذا حذف شقيق أمير قطر التغريدة التي أغضبت اللجان الإلكترونية السعودية؟

الدبور – في خطوة مفاجاة حذف شقيق أمير قطر تغريدة كتبها بعد القمة الخليجية التي عقدت في الرياض، ونشر معها صورة لموفد دولة قطر الى القمة رئيس الوزراء.

وتضمنت التغريدة التي حذفها الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني بيتي شعر (شعر شعبي) علق بهما على لقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ورئيس وزراء قطر عقب وصوله الرياض على رأس وفد بلاده المشارك في القمة الخليجية.

الصورة التي بالأساس تسببت بإستفزاز الإمارات ولجانها الإلكترونية وعلى رأسهم وزير القذارة الإماراتي حمد المزروعي.

ويقول البيتان المحذوفان:

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”والكبود اللي دبلنا والكبود اللي دهنا *كلها لأجل التميمي ما بدعناها بديعه * إن رضى منهم رضينا وإن زعل منهم زعلنا** له علينـا بيعـة فرقابنـا مثـل الوديعـة“.

ومع أن التغريدة لا ئيء فيها، ولم يذكر فيها السعودية ولم يهن أحد بعينه، إلا أنه تعرض لهجوم واسع من عدد من السعوديين بتعليقات هجومية وشتائم كالعادة، ليقوم في وقت لاحق بحذف التغريدة.

الامر الذي حلله البعض إنه توجه دولة قطر بعدم نشر أي شيء قد يستفز السعودية و الإبتعاد عن نشر أي كلام قد يضر بما يجري الآن من مفاوضات لإنهاء الأزمة الخليجية، خصوصا ان موقف قطر قوي وأقوى من دول الحصار.

يذكر ان جميع جماهير دول الخليج التي حضرت بطولة خليجي ٢٤ شكرت كثيرا بجهود واخلاق وتواضع الشيخ خليفة بن حمد آل الثاني، وحضوره الدائم بين الجماهير الخليجية.

أخلاق أهل قطر سعادة الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني في وسط جمهور البحرين والسعودية 🇶🇦🇶🇦 #البحرين_السعوديه pic.twitter.com/UwUrydM5o9 — Tomy (@Tomy_qatar82) December 8, 2019

سعودي من شعب السعوديه يصور مع الشيخ خليفه بن حمد، بختنا بشيوخنا #خليجي_24 pic.twitter.com/UuY0QTE0fc — suoofi (@almsta7ela) December 8, 2019