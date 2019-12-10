مطوع سعودي لم يتحمل المنظر في السعودية الجديدة ويضرب فتاة
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مطوع سعودي لم يتحمل المنظر: إعتدى بحذائه على فتاة إستفزته في السعودية الجديدة (فيديو)

By وطن الدبور
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سعودي سابق لم يتحمل المناظر التي يشاهدها في السلمانية الجديدة فيما يبدو، فخرج يدعو النساء في الشارع للبس النقاب من جديد، بعدما خلعه عنهن ولي عهد في غزوة الترفيه بواسطة سيفه المشلول تركي آل الشيخ.

و أثار السعودي المطوع مجهول الهوية، جدلًا واسعًا في السعودية بعدما إنتشر مقطع فيديو يقف في أحد الشوارع الرئيسة ويحث النساء بصوتٍ عالٍ على ارتداء النقاب قبل أن يقوم بضرب نساء كنَّ يصورنَّ خطبته الغريبة على المجتمع السعودي الجديد خاصة بعد وحفلات الترفيه.

ويظهر في الفيديو الذي أعيد تداوله على نطاق واسع، رجل يرتدي زيًا سعوديًا تقليديًا ويستشهد بآية من القرآن الكريم في حثه النساء على الحشمة كارتداء النقاب وعدم استخدام العطور إذا خرجنَّ من منازلهن.

الرجل كان ينصح عادي في الشارع النساء حسب ما تعلم لسنين طويلة خلال عمله كمطوع في و النهي عن المنكر، ولكن النساء بدل تركه بحاله قاموا بتصويره لإستفزازه، الامر الذي حعله يضربهن بحذائه لوقف التصوير.

ناشر الفيديو السعودي وصف تصرفه وكلامه بالهمجي:

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وتعرض الرجل لانتقادات حادة بسبب تصرفه هذا، لكن عددًا كبيرًا من المغردين السعوديين انتقدوا النساء اللاتي كنَّ يصورنه، واتهموهن باستفزازه.

وتصدر الجدل حول الحادثة، اهتمامات المغردين السعوديين على موقع ”تويتر“ الذي يستقطب الملايين منهم، حيث تصدر وسم ”#المطوع“ وهو مصطلح يُطلق على الشخص الذي يقدم نصائح دينية في الأماكن العامة.

وقال مغردون سعوديون على موقع ”تويتر“، إن الحادثة وقعت قبل يومين في أحد شوارع محافظة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية، أن الرجل مريض نفسيًا بالطبع، فمن ينصح ويتكلم في الدين هذه الأيام في السعودية العظمى إما مريض نفسي أو إرهابي يستحق المعتقل.

وحتى منتصف العام 2016، كانت دوريات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تُلزم النساء في الأماكن العامة بارتداء ملابس محتشمة قبل أن تقلص السعودية صلاحية الهيئة التي يشبهها البعض بالشرطة الدينية.

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