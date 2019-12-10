هكذا تناولت “القمة الخليجية” أزمة قطر؟ السعودية: عيب نتلكم فيها أمام الإعلام!!

الدبور – أفضل ما يوصف به البيان الختامي للقمة الخليجية التي إنتظرها أهل الخليج وسط خروج تصريحات مختلفة كثيرة قبل إنعقادها عن إنتهاء الأزمة المفتعلة من قبل دول الحصار ضد قطر،بالمقولة المشهورة إتفقنا على أن لا نتفق.

فلم يتضمن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض، الثلاثاء، أية إشارات مباشرة إلى أزمة قطر، رغم المؤشرات التي سبقتها بشأن انفراج محتمل للخلاف، وكان البيان كأنك تسمع بيان القمة السابق و الذي قبله و الذي قبله.

لكن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قال في مؤتمر صحفي عقب اختتام فعاليات القمة، إن جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الذي يقود وساطة لحل الأزمة، ”مستمرة في هذا الإطار“.

وردًا على سؤال بشأن ما تبقى حتى تنتهي الأزمة، رد الوزير بأن ”الدول الأربع مستمرة في دعم جهود أمير الكويت، وحريصة على نجاحها“، متابعًا: ”الأفضل أن يبقى هذا الموضوع بعيدًا عن الإعلام“! ليعلق عليه النشطاء لماذا يبقى بعيدا عن الإعلام هل هو عيب؟

فيديو| رد وزير الخارجية السعودي على سؤال .. ماذا بقي حتى تنتهي #الأزمة_الخليجية؟#القمة_الخليجية_ال40 pic.twitter.com/ZF1wVR3179 — بركه (@BrkaQ8) December 10, 2019

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في الإطار نفسه، قال الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، في المؤتمر نفسه، إن ”لقاء قادة الخليج أثنى على جهود الكويت لرأب الصدع بين الدول الأعضاء، وشدد على أهمية استمرارها في إطار البيت الخليجي الواحد“.

أمير الكويت قال أيضًا في كلمته أثناء القمة: ”نشعر بارتیاح للخطوات الإیجابیة والبناءة التي تحققت في إطار جھودنا لطي صفحة الماضي“.

وتابع: ”لعل لقاءنا الیوم بأجواء إیجابیة، مؤشر على عزمنا لتحقیق الوحدة في مواقفنا والتمسك بوحدتنا“.

وأكد البيان الختامي للقمة: ”قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه؛ لتحقيق الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي بالنظر إلى التحديات المستجدة والمستقبلية، والتي تستوجب الارتقاء بآليات العمل المشترك وتطويرها“.

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