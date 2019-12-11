بعد بحث لأشهر، السعودية تقبض على إمرأة خمسينية نشرت فيديو قالت فيه إن الله يغار يا تركي أل الشيخ

الدبور – بعد بحث لأشهر عنها بعد نشرها فيديو فيه رسالة إلى هيئة الترفيه، قالت فيه إن الله يغار يا رئيس هيئة الترفيه، ونصحت لله فيه دون شتائم ولا ذكر لأحد، ولا حتى إعتراض على الترفيه، بل قالت فيه نحن مع الترفيه ولكنها إعترضت على بعض التصرفات و الحفلات.

ونشر الفيديو وقت الحج، وهذا ما أغضبها، وكان كلامها كله مجرد نصيحة لله، وقالت لا يمكن جلب هذا النوع من الترفيه مع توافد الحجاج إلى بيت الله الحرام.

الأمر الذي يعتبر جريمة في سعودية بن سلمان، فها هو الداعية السعودي سلمان العودة يقبع في معتقله في ظروف لا تقدر على تحملها الحيوانات فقط لأنه نصح وقال اللهم ألف بين قلوبهم، وها هم يصطلحون وهو مازال في معتقله.

و كشفت شرطة منطقة القصيم في السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط مواطنة سعودية في العقد الخامس من عمرها، بعد أشهر من نشرها مقطع الفيديو الذي اعتبرته ”احتوى ألفاظًا وعبارات تتضمن الإساءة والتشهير بالغير“.

وقال بيان رسمي للشرطة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية وهي مفتخرة بهذا الإنجاز العظيم: إن المتهمة موقوفة حاليًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة؛ تطبيقًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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وتظهر في الفيديو مجموعة من الفتيات متجمعات في عدة فعاليات ترفيهية شهدتها مدن المملكة في الفترة الماضية، بينما يسمع صوت امرأة تخاطب رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، وتنتقد فعاليات الترفيه التي تنظمها الهيئة.

وتقول المرأة إنها ليست ضد الترفيه الذي يدعم اقتصاد المملكة، لكنها تعارض الفعاليات المقامة مثل استقدام المغنين الإباحيين ونصب التماثيل.

وقال بيان الشرطة إن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية مَن قام بتسجيل الفيديو ونشره.

شاهد الفيديو الذي إستفنرت جميع أجهزة الدولة للبحث عن صاحبته لأشهر.