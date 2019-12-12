جريمة تحرش جنسي في سلطنة عمان من قبل وافد تثير ضجة واسعة على مواقع التواصل

الدبور – أثارت قضية تحرش جنسي من قبل عامل وافد في سلطنة عمان ضجة واسعة على وسائل التواصل الإجتماعي في السلطنة، خصوصا على موقع تويتر الوسيلة الاكثر إستخداما في السلطنة بين النشطاء.

وبدأت القصة التي أثيرت الضجة عليها خلال اليوم الماضي وحتى كتابة هذا الخبر، عندما ورد بلاغ من ولي أمر إحدى الطالبات بتعرّض طفلته وأخريات للتحرش الجنسي من قبل عامل النظافة بمدرستهن، وأنه عرض عليهن مواد إباحية، عن طريق هاتفه النقال، وطالب ولي الأمر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، كون طفلته في صفوفها الدراسية الأولى (بالمرحلة التأسيسية).

الامر الذي علق عليه الناشط عبد الله الهاشمي بقوله: “الغريب في الموضوع انه عامل موجود وقت دوام الطالبات يفترض عاملات والعامل دوامهم بعد انتهاء دوام الطالبات انا ارى ان تكون المحاسبة والشكوى لولي الامر ضد وزارة التربية والتعليم”

ضد الوزاره و ضد المدرسه و ضد العامل — §îmø ♒️ (@sim_7_) December 12, 2019

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وأفاد والد الطفلة بأن ابنته كانت تسرد لأخيها، بعفوية، تفاصيل ما فعله العامل وأنه عرض عليها مواد إباحية عبر هاتفه النقال؛ مما جعل والدتها تعود إلى المدرسة للتباحث مع مديرة المدرسة حول الواقعة.

وحسبما جاء في مجلة الادعاء العام ( المجتمع والقانون) فقد بدأ مركز الشرطة البحث في القضية، وبعد التأكد من صحة البلاغ، تم إلقاء القبض على المتهم، وأقرّ بفعلته.

وأفاد بأنه في يوم البلاغ، لمح إحدى المجني عليهن متوقفة أمام دورة المياه، فتوجه نحوها، وقام بتقبيلها والتحرش بها، كما تزامن ذلك مع خروج المجني عليها الثانية من دورة المياه، فسحب الاثنتين معًا إلى دورة المياه، وعرض عليهما صورًا خلاعية عبر هاتفه النقال، وأخذ يقبلهما، وهو الأمر الذي ولّد الخوف والرعب في نفسي المجني عليهما، فانفجرتا بالبكاء والصراخ والاستنجاد بالمدرسات؛ الأمر الذي اضطره إلى إطلاق سراحهما.

وأضاف المتهم بأنه يعمل في المدرسة بعقد مؤقت، وهذا ما تم تأكيده بعد الرجوع إلى قاعدة البيانات الخاصة به، حيث اتضح أن إقامته مُنتهية الصلاحية، منذ شهر يناير ۲۰۱۹م، وقد سجل ضدّه بلاغ هروب.

وعلق ناشط عماني على الخبر بقوله: “ايوا سؤال للمديره والمسؤول في التربيه والوزيره. مدرسة بنات ليش يحطوا عامل نظافه ليش ما تكون إمرأة؟ ولا واحد من الي مذكورين أعلاه يرضاها على اطفاله او احد من اهله.”

وقال آخر ما نصه: “بإمكان المديرة أن تطلب من شركة النظافة بمدرستها ان يكون في الصباح عاملات والعمال ياتون بعد انتهاء دوام الطالبات لتنظيف المدرسة ، اما اذا كان هناك غير ذلك فهذا يرجع لإدارة المدرسة وعليها التنسيق مع المديرية التابعة لها في حالة رفض الشركة ذلك.”

بإمكان المديرة أن تطلب من شركة النظافة بمدرستها ان يكون في الصباح عاملات والعمال ياتون بعد انتهاء دوام الطالبات لتنظيف المدرسة ، اما اذا كان هناك غير ذلك فهذا يرجع لإدارة المدرسة وعليها التنسيق مع المديرية التابعة لها في حالة رفض الشركة ذلك. — salim (@Shjsur2012salim) December 12, 2019

وقالت مديرة مدرسة في السلطنة ردا على تعليقات النشطاء، الناشطة أنيسة الكيومي ما نصه: “السلام عليكم ورحمة الله،عمال النظافة للفترة المسائية يبدأ عملهم بعد انتهاء الدوام الرسمي. وجوده الصباح تجاوز قانوني ، جميع النشرات تؤكد على عدم تواجدهم صباحا، لكن ربما هناك سبب مؤقت استدعى تواجدهم.”

السلام عليكم ورحمة الله،عمال النظافة للفترة المسائية يبدأ عملهم بعد انتهاء الدوام الرسمي.

وجوده الصباح تجاوز قانوني ، جميع النشرات تؤكد على عدم تواجدهم صباحا، لكن ربما هناك سبب مؤقت استدعى تواجدهم. — أنيسة الكيومي (@anisa_alkyomi) December 12, 2019

ليرد عليها أب عماني مفندا ما قالته ومعترضا عليه، حيث قال: “لا اختي بناتنا يؤكدن بتواجدهم طوال الوقت الدراسي حتى بالقرب من دورات المياه وانا شخصيا ازور المدارس بين الفترات واجدهم منتشرين بكل مكان بل تقول بنتي بأنهم يتعمدون انتظارنا بمدخل الصفوف بشكل مخيف وابتسامات خبيثه ساخره وقدمت شكوى وقالوا المدرسه كبيره تحتاج تنظيف مستمر هذا عذرهم”

الموضوع في غاية الاهمية ويجب على وزيري التربية والقوى العاملة

اتخاذ قرار فوري تشغيل نساء بدلا من رجال فمثلا مدارس البنات يشترط في المناقصة العنصر النسائي وعلى المقاول الغاء الرجال وترحيلهم وجلب شغالات هذا الحل الاضمن وايضا خياطين النساء حريم او اجاد الية داخل بحيث يكون واضح — محمد الشحي. ابو رائد. (@alshihhi77) December 12, 2019

وتمت إحالة المتهم إلى الادعاء العام، لأجل الاستجواب، حيث اعترف بالتفصيلات نفسها التي أدلى بها أمام الشرطة، وأضاف عليها بالقول بأنه سبق وأن تتبع إحدى الطالبات عند دخولها دورة المياه، وأخذ يتلصص عليها من فوق الباب؛ وأقر بأنه هرب من كفيله منذ ما يقارب عام.

و أصدرت محكمة عُمانية بمعاقبة المتهم عن كل تهمة منهما بالسجن لمدة خمس سنوات وبالغرامة خمسة آلاف ريال وإدانته بالجنح المنصوص عليها في المادتين (٤٢ و١٢/٤٥) من قانون إقامة الأجانب، والمادة (١١٤) من قانون العمل، وقضت بمعاقبته عن كل واحدة منها بالغرامة 500 ريال عماني، على أن تدغم العقوبات الأخف في الأشد وإلغاء ترخيص العمل الصادر له، وإبعاده من البلاد بصفة دائمة، وإلزامه بالمصاريف.

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