شاهد كيف حاول متهم الهروب من قفص في المحكمة امام كل الحرس بطريقة غريبة (فيديو)

الدبور – حاول متهم تم جلبه للمثول امام القاضي ووضع في قفص زجاجي مغلق بإنتظار محاكمته، إلا إنه وحتى وهو في المحكمة وأمام كل الحرس و الأقفال حاول الهروب من نقطة ظنها ضعيفة وبطريقة غريبة جدا.

و حاول المتهم الهروب من القفص الزجاجي بطريقة غريبة أمام أعين الضباط من خلال فتحات موجودة في السقف.

حيث القفص الزجاجي مغلق من جميع الجهات إلا من الصقف، وفوقه يوجد فتحات ممكن أن توصله إلى خارج المحكمة، ولكن حساباته كانت غبيه بعض الشيء مع ذكاء المحاولة.

ووقعت الحادثة في روسيا أثناء المحاكمة، فيما فشل المجرم في تحقيق هدفه بعد استخدام رجال الشرطة للعصي الكهربائية ضده.

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شاهد الفيديو وما حصل في نهايته، فلم كامل.

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