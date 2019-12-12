خلاف بين بن سلمان و بن زايد بسبب قطر
لسعات

مسؤول إماراتي معروف: إستياء كبير من قبل بن زايد إتجاه بن سلمان بسبب قطر

By وطن الدبور
0

الدبور – صرح مسؤول إماراتي معروف عن ما يبدو إنه إستياء كبير من قبل الإمارات على ولي عهد السعودية بما يخص الأزمة القطرية.

وأن هناك عدد كبير من مسشاري لم يعجبهم موقف بن سلمان الذي يسير به بما يخص دولة قطر، لأنه حتى ذكر المفاوضات من قبل المسؤولين في السعودية مع قطر أغضب كثيرا.

وقال المسؤول الإماراتي وهو ضابط امن في جهاز المخابرات الإماراتي ومقرب من قصور الحكم و القرار، أن مستشاري بن زايد قالوا له لقد “قدمنا كل شيء للامير محمد بن سلمان من خطط للانقلاب على الامير محمد بن نايف وتثبيت ولاية عهده ، وفتحنا معه خطوط التواصل مع اسرائيل ، وقربناه للوبيات الامريكيه ، ودافعنا عنه اعلاميا اثناء اغتيال جمال خاشقجي ، وفي الاخير تخلى عنا مع دولة قطر.”

- Advertisement -

و قال في تغريدة ثانية أن سبب الغب أيضا من ولي عهد السعودية بن سلمان لتغاضيه عن الحملة التي إنتشرت حتى في السعودية لمقاطعة الإمارات، والتي كما قالوا بإمكانه أن يوقفها ولكنه تغاضى عنها تقربا من قطر.

إقرأ أيضا: جن جنون بن زايد بعد رفض قطر الصلح مع الإمارات ضمن إتفاق إنهاء الأزمة مع السعودية

حيث قال في تغريدته ما نصه: مستشارين الشيخ محمد بن زايد جميعهم متفقين ان الامير محمد بن سلمان ، بأمكانه ايقاف الهجمة الاعلامية عليه ضد #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه داخل السعودية ويعلمون بأنه متغاضي عن هذا الامر كوسيلة ضغط على الشيخ محمد ، من اجل استمرار المفاوضات مع قطر.”

وكان المسؤول الإماراتي قد قال ايضا في تغريدة منفصلة عن خطوة إستباقية قامت بها السلطات في الإمارات تحسبا للتوصل لأي إتفاق قطري سعودي.

حيث قال ما نصه: “وجه جهازنا الامني اليوم خطاب سري وعاجل الى وزارة الداخلية،يطلب فيه انتداب مجموعة من افراد الامن ذكور واناث ممن يجيدون التعامل بشكل ممتاز،مع مواقع التواصل الاجتماعي مقابل بدلات مالية وعلى مدار الساعة،استعداد استباقي في حال تمت المصالحة بين السعودية وقطر خشية هجوم تويتري من قطر.”

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه..  https://t.me/Dabboor

You might also like
عش الدبابير

ضابط إماراتي: ولي عهد أبوظبي بن زايد يطير إلى السعودية للقاء بن سلمان بما يخص قطر

لسعات

فضيحة إماراتية: الإمارات وكر التجسس بتحقيق استقصائي خاص لرويترز

لسعات

شاهد: جن جنون بن زايد بعد رفض قطر الصلح مع الإمارات ضمن إتفاق إنهاء الأزمة مع…

عش الدبابير

منظمة “مختلف” لحقوق الشواذ تعلن عن إنطلاقها رسميا في السعودية العظمى.. يا…

لسعات

مسؤول إماراتي معروف: بن زايد أمر طحنون الإتصال بتركيا لإنقاذ صبيه دحلان من الإعتقال!

عش الدبابير

عيال زايد: المغول تعمد إحراق مكتبة الإمارات التي تعود لـ 125 ألف عام، لذلك نعيد كتابة…

Leave A Reply

Your email address will not be published.