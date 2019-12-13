وزير القذارة الإماراتي مستشار بن زايد المزروعي
عش الدبابير

الإمارات أوجعتها حملة المقاطعة فامرت وزير القذارة التهجم على السلطان قابوس و السعودية، ناشط عماني يكشف

By وطن الدبور
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الدبور – شن وزير القذارة الإماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي بن زايد حملة شرسة ضد وعلى شخص ، حتى يشغل النشطاء على موقع تويتر عن الحملة القوية التي شنوها ضد البضاائع الإماراتية.

وقد إنتشر وسم مقاطعة المنتجات الإماراتية بشكل واسع في سلطنة عمان و ايضا في السعودية، ويبدو أن الحملة أوجعت بشكل واسع، ويبدو إنها أثرت أيضا بالمنتجات الإماراتية المغشوشة و المسروقة.

فقد تحدث عن المقاطعة ضاحي خلفان وحاول الدفاع عن منتجات إمارات الشر، ونشر عدة تغريدات متتابعة يتحدث عن جودتها تارة، وتارة أخرى عن وجودها في الأسواق العالمية، وقال إنها شاهدها في الأسواق الأمريكية.

وكشف ناشط عماني عنتغريدة نشرها ضاحي خلفان وقام بحذفها هاجم فيها السعودية، وطلب منه أن يحذفها لأن الإمارات لا تريد فتح جبهة مع السعودية حتى على المستوى الشعبي، خصوصا في الوقت الحالي الذي تتحدث الأنباء عن مفاوضات بينها وبين قطر لإعادة العلاقات.

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وسلط وزير القذارة حملته على شخص السلطان نفسه، لعلمه أن أبناء السلطنة عندهم السلطان خط أحمر وأي هجوم عليه قد يستفزهم بسرعة، وبذلك يتم تحويل البوصلة من هجوم على المنتجات الإماراتية إلى دفاع فقط عن السلطان .

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ونشر الناشط العماني الأسد العماني تغريدة ثانية لتهديد واضح للسعودية بتهديدهم بامر وزير القذارة حمد المزروعي يتوجيه قذاراته على السعودية، في وصف واضح خلال التعليق لا تخلونا نفلت المزروعي عليكم، وكأنه كلب متوحش.

ونشر مغرد عماني أيضا التغريدات التي بدأ نصير العمري بنشرها ضد السلطان قابوس، وهو متخصص بقذارة لا تقل عن قذارة المزروعي، وعند الحاجة يتم توجيهه من قبل عيال زايد لشد الإنتباه عن أي أمر أساسي، عن طريق فقط شتم السلطان قابوس، كما يفعل المزروعي مع قطر.

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