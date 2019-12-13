رسالة مؤثرة من عائلة شهيد العلم في سلطنة عمان محمد العريمي، وهذا ما طلبته عائلة الضحية

الدبور – نشرت عائلة شهيد العلم الطالب محمد العريمي رسالة مؤثرة إنتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلية، تحدثت عن تفاصيل الماساة التي عاشتها ومازالت منذ يوم الجمعة الماي وحتى اليوم.

و قالت عائلة شهيد العلم الذي قتل غدرا في لندن عن طريق الطعن حيث يكمل دراسته الجامعية هناك، قالت بأن يوم الجمعة الماضي، السادس من ديسمبر، كان يوماً لن تنساه أسرتنا ما حيينا، فأثناء انشغالنا بحياتنا اليومية هنا في مسقط، لم يكن لدينا أدني فكرة عن الأحداث المأساوية وغير المتوقعة التي تعيشها لندن والتي غيرت مسار حياة أسرتنا دون رجعة وكسرت قلوبنا إلى الأبد.

وأضافت العائلة في بيان نشرت ووزعته على الجميع، بأن محمد العريمي، طالب السياسة والاقتصاد في جامعة كينجز كوليدج، كان يتمشى كعادته في نايتسبريدج، عندما أقدم رجال مسلحون على طعنة بشكل أرعن مما تسبب بوفاته.

وأوضحت العائلة بأن الدوافع وراء هذا الهجوم المروع غير معروفة والتقارير المتعددة التي نشرت في بعض الصحف قد زادت من شعورنا بالحزن والأسى.

و أضافت في البيان طلب خاص من العائلة للجميع، وقالت :

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وإلى أن تتكشف ظروف وتفاصيل هذه الجريمة البشعة، طلبت العائلة بكل احترام ألا يتم نشر أي مواد عن الحادثة في هذا الوقت العصيب احتراماً للفقيد ولحزننا عليه.

وكان الطالب العماني قد تعرض لعملية طعن في أحد شوارع لندن يوم الجمعة الماضي، ونشرت عدة مصادر روايات كثيرة وقصص مختلفة، ولم يصدر حتى اليوم أي بيان رسمي يتحدث عن أسباب عملية القتل ولا كيف تمت.

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