شاهد ماذا قال الأمير الوالد القطري لنجله لحظة تخرج القعقاع بن حمد من الكلية العسكرية (فيديو)

الدبور – نشر على مواقع التواصل الإجتماعي لقطة لقاء الأمير الوالد القطري بنجله القعقاع بن حمد لحظة تخرجه من كلية سانت هيرست العسكرية في العاصمة البريطانية لندن.

ويبدو في الفيديو الذي إنتشر على مواقع التواصل الغجتماعي، القعقاع بن حمد وهو يؤدي التحية العسكرية لأمير قطر الوالد قبل أن يقبل يده.

وسأله والده الامير: شلونك فرحان الحين، ليرد عليه أكيد.

زنشرت الناشطة مريم أل الثاني الفيديو على صفحتها وعلقت عليه ما نصه: “صاحب السمو الشيخ #حمد_بن_خليفة_آل_ثاني، الأمير الوالد يحضر حفل تخريج نجله سعادة الشيخ #القعقاع_بن_حمد من كلية سانت هيرست العسكرية في العاصمة البريطانية لندن. تستاهل التخرج يا شبيه العود”

صاحب السمو الشيخ #حمد_بن_خليفة_آل_ثاني، الأمير الوالد يحضر حفل تخريج نجله سعادة الشيخ #القعقاع_بن_حمد من كلية سانت هيرست العسكرية في العاصمة البريطانية لندن.

تستاهل التخرج يا شبيه العود 🇶🇦 pic.twitter.com/UPbfhov525 — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) December 13, 2019

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