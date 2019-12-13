فرحة في سلطنة عمان بعد عودة السلطان قابوس سالما من رحلة علاجية في بلجيكا‎ (فيديو)

الدبور – عمت فرحة واسعة في سلطنة عمان بعد إعلان عودة السلطان قابوس إلى السلطنة بعد رحلة قصيرة إلى بلجيكا لإجراء بعض الفحوصات الطبية الدورية.

وانتشر وسم هاشتاق #قابوس ليصبح الاول في السلطنة خلال الساعات الأولى من الإعلان الرسمي لديوان البلاط السلطاني عن عودته إلى أرض السلطنة صباح الجمعة.

حيث أعلن ديوان البلاط السلطاني في سلطنة عمان اليوم الجمعة، أن سلطان البلاد قابوس بن سعيد، عاد إلى السلطنة بعد رحلة إلى بلجيكا لإجراء فحوص طبية.

وكان البلاط السلطاني العماني، قد أعلن السبت الماضي أن السلطان قابوس ”سيتوجه إلى مملكة بلجيكا لإجراء بعض فحوص طبية تستغرق فترة محدودة“.

وفي بيانه اليوم قال البلاط السلطاني: ”عاد إلى أرض البلاد حضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- بعد إجراء بعض العلاجات والفحوص الطبية في مملكة بلجيكا“.

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🔴 بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني#مركز_الأخبار pic.twitter.com/e6hbWwXRj4 — مركز الأخبار (@omantvnews) December 13, 2019

الدبور تابع بعض التغريدات الكثيرة التي إنتشرت على موقع تويتر كثير الإستخدام في عمان.

•.. #قابوس ..•

حفظكم الله #جلالة_السلطان

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أهلاً بتاج السلام

قابوس شمس الأمان

أهلاً بحب القلوب

قابوس رمز الحنان pic.twitter.com/Vy9iEVrj4v — M.Zaabanoot (@zaabanoot) December 13, 2019

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