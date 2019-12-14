إمرأة عربية قتلت زوجها أثناء العلاقة الحميمة لأنه كان يصور المعاشرة بالفيديو!!

الدبور – في حادثة غريبة وعجيبة من الحوادث التي إنتشرت في الوطن العربي هذه الأيام، ربما نتيجة السعادة التي تنشرها الإمارات في الوطن العربي كله.

قامت زوجة بقتل زوجها أثناء العلاقة الحميمة، لأنه كان يصور العلاقة الجنسية الخاصة بينهما بدون علمها.

و أقدمت مصرية على قتل زوجها بطعنات نافذة في القلب، بعدما تفاجأت أنه صورها أثناء العلاقة الحميمة، لإذلاها وتهديدها حال طلبت الطلاق في المستقبل.

وتعود تفاصيل الواقعة لتلقي الإدارة العامة لمباحث 6 أكتوبر في القاهرة، بلاغًا من مستشفى أكتوبر العام ”بوصول موظف بمستشفى المنيل (31 سنة)، مقيم في الحي السادس عمارات، مدينة 6 أكتوبر، مصابًا بجرح طعني في الصدر“.

وناظرت النيابة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث.

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وبالانتقال والفحص تبين قيام زوجته (30 سنة)، بطعنه بسبب وجود خلافات دائمة بينهما واعتدائه عليها بالضرب، وقد طلبت منه الطلاق أكثر من مرة.

إلا أنها علمت بالصدفة بقيامه بتصويرها خلال جماعها لتهديدها في حالة طلب الطلاق مرة أخرى، الأمر الذي أثار حفيظتها وتوجهت إلى مطبخ الشقة وأحضرت سكينًا وسددت له طعنة في القلب أودت بحياته في الحال خلال ممارسة العلاقة الحميمة.

حيث إستغلت فرصة ضعفه في تلك اللحظة وقامت بقتله بقوة.