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من كثر السعادة في إمارات الشر، إمرأة تنجب بطريقة غير شرعية وتلقي مولودتها في الحمام

By وطن الدبور
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الدبور – من فائض السعادة في إمارات الشر، أنجبت إمرأة في في حديقة عامة نتيجة علاقة غير شرعية، وألقت مولودها في الحديقة وهربت.

حيث عثر مواطن إماراتي كان بصحبة والدته، على طفلة حديثة الولادة، في حمامات حديقة بمدينة العين.

الطفلة كانت حديثت الولادة حيث كان الحبل السري مازال معلقا بها، ويبدو من الفيديو الذي إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي أن المراة مجهولة الهوية قد أنجبتها في نفس المكان في الحديقة حيث شوهد آثار للدم ومخلفات الولادة.

وترك رضيعها بدون أن تطعمه ليلاقي مصيره بالموت في حديقة عامة، ولكن قدرة الله أرسل له مواطن لينقذه.

وحضر طاقم الاسعاف، وقاموا بقص الحبل السري للرضيعة.

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