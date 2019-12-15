اتهام أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت بتهديد موظف عام بالقتل

الدبور- اتهم موظف بوزارة التعليم العالي في الكويت، أحد أبناء الأسرة الحاكمة، بتهديده بالقتل بعد اقتحامه لمكتبه وتحذيره للموظف من التعرض لزوجته (زوجة الشيخ).

وتقدم الموظف، وهو وكيل في وزارة التعليم العالي بشكوى ضد الشيخ ”متهماً إياه بتهديده بالقتل في مكتبه وبحضور رئيسة القسم، بعد ترديده عبارة (إذا أحد تعرض لزوجتي راح أدخل عليك بسلاح كلاشنيكوف)“، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وقال مصدر أمني، إن ”الوكيل اتهم الشيخ بتهديده بالقتل بحضور رئيسة القسم، وإن زوجة الشيخ تعمل مع رئيسة القسم الشاهدة على الواقعة“. مضيفًا أن ”الوكيل لا يعرف سوى الاسم الثلاثي للمتهم وقد تم تسجيل قضية أحيلت إلى التحقيق، وباشرت الأجهزة المختصة التحري لضبط المتهم والاستماع إلى أقواله“.

وتأتي هذه الحادثة عقب شهر من إخلاء سبيل الشيخ عبدالله سالم الأحمد الصباح، المتهم بالإساءة لضابط في وزارة الداخلية وإهانته بسبب معاملة رفضها الضابط، دفعت الشيخ لتهديده وفق مقطع صوتي منسوب إليه، وذلك عقب تنازل الضابط عن حقه تجاه الشيخ عبد الله.

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