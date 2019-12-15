السعودية فوز العتيبي تثير الجدل مجددًا: بنات السعودية يعشقون الرجل الديوث وأكره البدوي (فيديو)

الدبور – من مخلفات رؤية بن سلمان وترفيه تركي آل الشيخ، الناشطة السعودية المثيرة للجدل و المستفزة لشباب السعودية فوز العتيبي، التي تخرج بفيديوهات تستفز النشطاء بالعادة وتجلب العديد من التعليقات و ضجة حولها في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

فوز العتيبي أثارت الجدل مجددا عندما طالب الشباب السعودي أن يتحول كله إلى ما يطلق عليه ديوث، وهو الرجل الذي يقبل الفاحشة في أهل بيته، وقالت البنات بحبوا الديوث، وإنها تكره البدوي راعي الإبل و الغنم.

و هاجم نشطاء على مواقع التواصل الناشطة السعودية فوز العتيبي، بسبب دفاعها عن كلمة ”الديوث“، مؤكدين أن مثل هذه الألفاظ تفسد الذوق العام، خاصة أنه لفظ خارج وغير محبب التلفظ به مجتمعيًا.

وكانت فوز العتيبي قد نشرت فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“ قالت فيه: ”بلاش تقولوا على الرجل اللي ما بيتحكم في حياة مراته وإخواته ديوث، لأن بهذا الشكل تصبح الكلمة حلوة والبنات يحبونها لأنها ارتبطت معاهم بشخص كثير حلو مع أهل بيته وما بيغلط فيهم“.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع التدوينة وجاءت معظم التعليقات لتهاجم الناشطة السعودية، قائلين‏:

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”‎مادام بداية حياتكم أنتي وزوجك بدأت بكلمات قذره مثل ديوث وغيرها، ما أعرف كيف رايح تكملوا حياتكم وتنجبوا أطفال!! ما أتوقع رايح تستمر حياتكم إذا هذي أولها للأسف“

وأضاف آخر: ”‏‎الشخص اللى يرضى محارمة تطلع في السوشيال ميديا أو يسوي حركات في التصوير مثل بوس وشفشفة ويظهرها على العالم هذا ديوث ديوث ديوث، أجل وش شكل الدياثة خضرا وزرقا“.

ودائمًا ما تثير فوز العتيبي الجدل، وكان آخرها عندما تعرضت لانتقادات لاذعة، بسبب تغريدة هاجمت فيها عددًا من ”البدو“، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوها بـ“العنصرية“.

رسالتي اللي من زمان ابي اقولها #اخصاء_شاب_سعودي pic.twitter.com/wPz8MhCfgd — فوز العتيبي (@zooztox) December 15, 2019

وغردت العتيبي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قائلة: ”‏بقولكم شيء يضحك دايم تجيني تعليقات بدوية لحجية كنت أحسبهم حضر عنصريين أمس اكتشفت واحد منهم يقرب لي المشكلة أقاربي كلهم بدو راعين قصايد ونياق وغنم“.

وتابعت: ”أكره البدوي اللي مستحقر أصله ويظن أنه لازم يبقى دايم في مؤخرة الركب لأنه بدو، العزه العزه لا بارك الله بالضعف“.

وفوز العتيبي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين وجعلها محط أنظار الجميع.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع التغريدة، حيث استهجن بعضهم ما اعتبر عنصرية في حديث العتيبي، في حين عبر الكثير منهم عن فخره لأنه من“البدو“.

وكتب متابع يدعى ”بيبو“ يقول: ”الواحد يدخل تويتر في أمان الله يلاقي نفسه عنصري“، بينما غردت ”يارا“: ”هما بس الحضر العنصريين“.

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