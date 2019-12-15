السلطات السعودية تتحرك ضد من طلب من صديقته خلع ملابسها لأننا في زمن الترفيه (فيديو فضيحة)

الدبور – بعد إنتشار فيديو فاضح لرجل سعودي يطلب من صديقته خلع العباءة ولبس الجينز و الظهور بمظهر يناسب رؤية بن سلمان وزمن ترفيه تركي آل الشيخ.

تحركت السلطات السعودية للبحث عن المتورطين في نشر هذا الفيديو و إنتشاره على وسائل التواصل الإجتماعي، مع أن الرجل لم يقل أو يفعل إلا ما طلبه ولي عهد السعودية ومنشاره المشلول تركي آل الشيخ.

حيث أصدرت النيابة العامة السعودية، مساء الأحد، أمرًا بتحريك دعوى جزائية عامة ضد المتورطين بتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثار الغضب بالمملكة.

و تداول ناشطون بموقع التواصل مقطعا مصورا أحدث ضجة كبيرة في السعودية، لشاب يطلب من فتاة متبرجة خلع العباءةالتي ترتديها فوق ملابسها لتستجيب له ثم يتبادلا الحديث واللمس في مشهد مثير أحدث ضجة كبيرة.

وأظهر مقطع الفيديو شاب يدخل على فتاة كاشفة عن شعرها لكنها ترتدي عباءة، ليطلب منها الشاب خلع عباءتها قائلا:” “نحن في زمن #الترفيه.. انتهى زمن العباية”

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لتستجيب له الفتاة على الفور وتخلع العباءة لتظهر ملابسها الضيقة والمثيرة، ثم يتبادلا الحديث عن التطوروالتحرر المزعوم في السعودية وأن زمن العباءة قد انتهى وهو يمسك بيدها ويقبلها في مشهد فجر غضب السعوديين.

ونقلت صحيفة سبق المحلية عن مصدر في النيابة العامة السعودية قوله ”إن الدعوى تأتي استنادًا لنظام الإجراءات الجزائية، بعد التحقق من صحة المقطع ونسبته لمن ظهر به“.

وأكد المصدر أن النيابة العامة في هذا الصدد ”تتابع كل ما ينطوي على مساس بالقيم الدينية والآداب العامة، ويشكل جريمة تحت طائلة المساءلة الجزائية وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة“، في ناقض واضح وتخبط في سياسات السعودية المحلية.

وعبر العديد من النشطاء في تعليقاتهم عن صدمتهم من وصول الأمور في المملكة لهذا المنحى الخطير بزعم التحرر والانفتاح، فيما اشار آخرون إلى أن هذا المشهد تمثيلي وفريق ثالث رجح أنه خارج المملكة أساسا.