السيسي يثير السخرية من جديد في فيديو إنتشر على مواقع التواصل بشكل كبير

الدبور – أثار السيسي الرئيس المصري السخرية من جديد على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار فيديو له وهو يتحدث اللغة الإنجليزية بشكل غبي، مع إنه تلقى دورات كثيرة في الولايات المتحدة الامريكية، ولكنه فاشل في اللغة كما هو فاشل في إدارة الدولة كما علق عليه البعض.

وكانت قد شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر انتقادات للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي؛ على أثر افتتاحه “منتدى شباب العالم” المنعقد في شرم الشيخ (شرق)، كثير منها كانت تحمل سخرية، كما هي عادة المصريين في تعليقاتهم على مواقع التواصل.

والسبت 14 ديسمبر الجاري، انعقد في شرم الشيخ “منتدى الشباب العالمي 2019″، ويستمر إلى 17 ديسمبر 2019.

وأشارت إدارة المنتدى إلى أن الشباب من جميع أنحاء العالم سيجتمعون لمناقشة وتبادل الأفكار حول السلام والتنمية والإبداع، في تجربة أكثر ثراءً وتنوعاً.

وعلق المصريون تحت عدة وسوم على منصة “تويتر”؛ منها “#معنديش_فلوس_عندي_مؤتمرات”، وهو وسم يعبر عن الاستغراب من تناقض تصريحات الرئيس السيسي مع أفعاله، حيث يقول إن هناك عجزاً في الميزانية في حين يعقد منتديات ومؤتمرات تنفق عليها مبالغ طائلة، بحسب قولهم.

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وعلى الرغم من أن المنتدى في ظاهره يركز على الاهتمام بالعلم وعلى بناء جيل المستقبل، لكن مصريين رأوا أن السيسي أثار سخرية وانتقاداً على مواقع التواصل بسبب تصريحاته من داخل المنتدى.

#معنديش_فلوس_عندي_مؤتمرات

ما بين السخرية والابتزاز و”الاستهبال” المعهود على المنقلب عبد الفتاح السيسي، جاءت تصريحات السيسي في المؤتمر الذي دشّنه، أمس الأربعاء، بمدينة أسوان مضحكة للمراقبين، الذين فشلوا في تحليل كلام السيسي الذي يتصادم مع أقل درجات العقلانية ومجريات الواقع — Alaa Elebiary (@ezbaman) December 13, 2019

وكان أبرز ما أثار السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي هو حديث السيسي باللغة الإنجليزية مع طفل تغلّب على مرض السرطان يدعى زين.

قال مغردون إن لغة السيسي الإنجليزية بحاجة إلى ترجمة، ووصف آخرون لغته بأنها تشبه سياسة حكمه، في حين كانت تعليقات أخرى تحمل حدة تجاه الرئيس المصري.

وقال آخر: لا يتقن العربية ولا انجليزية وإنما هو يتقن لغة العمالة وهي التي من أجلها ذهب إلى امربكا.

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