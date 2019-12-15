رغم الحملات الشيطانية من قبل عيال زايد: قرية نائية في آسيا تدعو للسلطان قابوس

الدبور – رغم الحملات المستمرة من قبل عيال زايد واللجان الإلكترونية التابعة لوزير القذارة حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي بن زايد، إلا أن حملات كثيرة خرجت من داخل سلطنة عمان للدعء للسلطان بالصة و العافية.

إلا أن الغريب أن تخرج قرية نائية في شرق أسيا ويقف الرجال في صف واحد يدعون الله عز وجل، وقسم كبير من الدعاء تم تخصيصه للسلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

الدبور لسع الفيديو من موقع تويتر، ويظهر فيه مجموعة من الرجال في قرية ما لم يتسن للدبور التأكد من اسمها وموقعها، ولكنها تبعد عن السلطة الكثير، وهم يدعون للسلطان قابوس بالصحة و العافية وأن يوفقه الله ويحميه.

فماذا فعل السلطان قابوس ليحصل على محبة ناس لم يتعرفوا عليه عن قرب ولم يروه في حايتهم قط، ولا هم من أبناء شعبه ولا يمتون له بصلة إلا صلة الأسلام و الأخوة و السلام.

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دعوة صادقة لمولاي صاحب الجلالة السلطان#قابوس من احدى القرى الشعبية لشرق آسيا pic.twitter.com/apjsbrpwj4 — الولاء لعمان 🇴🇲 (@alhattali___7) December 15, 2019

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