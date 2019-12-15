عش الدبابير

شاهد بالفيديو: فقط في الإمارات إذا كان إسمك زايد فلا غرامات مالية عليك ولا عقوبات!!

By وطن الدبور
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الدبور – فقط في كما أشار ناشر الفيديو، حصلت قصة عجيبة قد لا تشاهدها في أي مكان في العالم، فقط في كما قال الناشط الذي صور الفيديو وتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأسرد الإماراتي قصة حصلت أمامه كما زعم، لشخص عليه غرامة ٦٠ ألف درهم إماراتي وعندما وقف أمام القاضي وقرأ الغرامة و العقوبة، قال أمر عجيب.

قال له ابنك اسمه زايد وهو من إرتكب المخالفة القانونية، وأنا سأدفع ال ٦٠ ألف من جيبي الخاص.

وأكمل الناشط وكلنا حماس لنهاية القصة، قال له اسمك زايد و زايد لا يغرم زايد يكرم، إذهب انت وابوك فأنتم أحرار وافعلوا ما شئتم فقد عفونا عنكم ما تقدم من ذنبكم من غرامات وما تأخر من جرائم، ولكننا لم نسمع التكبير بعد هذه الغزوة العظيمة.

الفيديو جاء من ضمن ، وظن ناشر الفيديو إنه بهذا يمدح دولته، لأن القاضي لن يغرم في دولته أي مواطن يحمل اسم زايد، لأنه من العار أن يغرم زايد، ولكنه يكرم.

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فمن اليوم أطلقوا على أولادكم اسم زايد حتى يحميه القانون من دفع الغرامات مهما عظمت، ويحميه من السجن في حال إرتكب أي جريمة، لأن زايد لا يسجن زايد يكرم.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة الناشط القطري بوغانم:

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