شاهد بالفيديو: فقط في الإمارات إذا كان إسمك زايد فلا غرامات مالية عليك ولا عقوبات!!

الدبور – فقط في الإمارات كما أشار ناشر الفيديو، حصلت قصة عجيبة قد لا تشاهدها في أي مكان في العالم، فقط في الإمارات كما قال الناشط الذي صور الفيديو وتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وأسرد الإماراتي قصة حصلت أمامه كما زعم، لشخص عليه غرامة ٦٠ ألف درهم إماراتي وعندما وقف أمام القاضي وقرأ الغرامة و العقوبة، قال أمر عجيب.

قال له ابنك اسمه زايد وهو من إرتكب المخالفة القانونية، وأنا سأدفع ال ٦٠ ألف من جيبي الخاص.

وأكمل الناشط وكلنا حماس لنهاية القصة، قال له اسمك زايد و زايد لا يغرم زايد يكرم، إذهب انت وابوك فأنتم أحرار وافعلوا ما شئتم فقد عفونا عنكم ما تقدم من ذنبكم من غرامات وما تأخر من جرائم، ولكننا لم نسمع التكبير بعد هذه الغزوة العظيمة.

الفيديو جاء من ضمن سياسة إستحمار الشعوب، وظن ناشر الفيديو إنه بهذا يمدح دولته، لأن القاضي لن يغرم في دولته أي مواطن يحمل اسم زايد، لأنه من العار أن يغرم زايد، ولكنه يكرم.

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فمن اليوم أطلقوا على أولادكم اسم زايد حتى يحميه القانون من دفع الغرامات مهما عظمت، ويحميه من السجن في حال إرتكب أي جريمة، لأن زايد لا يسجن زايد يكرم.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة الناشط القطري بوغانم:

قال كيف تعرف انها كذبه قال من كبرها

وهذي الكذبه من كذبات مصانع #جبل_علي

القاضي وبما..انه يمتلك حق القرار

ويمثل رئيس الدوله في نطق الحكم

كان بأمكان القاضي ان يلغي المخالفات):

بدل كذبة➡️قام القاضي بدفع الغرامه

بسبب ان اسمه زايد 😂 😂 pic.twitter.com/iouok47JkD — بوغانم (@hassanalishaq37) December 16, 2019

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