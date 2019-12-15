الصورة أحلى

مايا دياب تطالب بتخلي الثورة في لبنان عن سلميتها.. العنف أحلى!!

By وطن الدبور
0

الدبور – الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل، طالبت الثورة اللبنانية التخلي عن سلميتها وانتقد شعار الثورة اللبنانية إنها ثورة سلمية، خصوصا بعد تعامل قوى الأمن مع المتظاهرين في بيروت.

وكتبت دياب تغريدة على حسابها عبر “تويتر”: “أرجوكم كلمة ثورة سلمية ما بقى قادرة إسمعها الثورة لازم تكون حقيقية والثورة ليست لطيفة”.

وتساءلت مايا دياب في تغريدة ثانية وقالت: “والسؤال وين عصايات تكسير الشباب وارسالهم على المستشفيات من قبل الجيش؟؟ ولا هول زعران بتخافو تدعوسوعم خلصنا بقى استهبال وخلصنا سلمية”.

- Advertisement -

وتابعت في سلسلة تغريداته قائلة: ” واستعمال القوة والضرب والتكسير،قصدي تكسير الناس صارت من صلاحياتكن؟؟ اريد النص القانوني لذلك لأنو ردّاً على نَصكن القانوني صار بدكن إنتوا تكسير.. #

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه..  https://t.me/Dabboor

You might also like
الصورة أحلى

إليسا توجه رسالة إلى شعب لبنان وهي على سريرها من داخل غرفة النوم!

عش الدبابير

مايا دياب تستفز الجمهور السعودي بالإستهزاء بسورة الفاتحة في موسم الرياض(فيديو)

فيديو

مأساة لبنانية: شاب لبناني طلبت إبنته نصف دولار للمدرسة فأقدم على الإنتحار (فيديو…

عش الدبابير

رجل أعمال لبناني حنون يشتري مقتنيات هتلر لدعم منظمة إسرائيلية

لسعات

كاتب عُماني عن لبنان: الشعب في قمة الجبل والنخب السياسية في قعر الوادي

الصورة أحلى

مايا دياب في موسم الرياض تكشف عن… شاهد بنفسك

Leave A Reply

Your email address will not be published.