مايا دياب تطالب بتخلي الثورة في لبنان عن سلميتها.. العنف أحلى!!

الدبور – مايا دياب الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل، طالبت الثورة اللبنانية التخلي عن سلميتها وانتقد شعار الثورة اللبنانية إنها ثورة سلمية، خصوصا بعد تعامل قوى الأمن مع المتظاهرين في بيروت.

وكتبت دياب تغريدة على حسابها عبر “تويتر”: “أرجوكم كلمة ثورة سلمية ما بقى قادرة إسمعها الثورة لازم تكون حقيقية والثورة ليست لطيفة”.

وتساءلت مايا دياب في تغريدة ثانية وقالت: “والسؤال وين عصايات تكسير الشباب وارسالهم على المستشفيات من قبل الجيش؟؟ ولا هول زعران بتخافو تدعوسوعم خلصنا بقى استهبال وخلصنا سلمية”.

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وتابعت في سلسلة تغريداته قائلة: ” واستعمال القوة والضرب والتكسير،قصدي تكسير الناس صارت من صلاحياتكن؟؟ اريد النص القانوني لذلك لأنو ردّاً على نَصكن القانوني صار بدكن إنتوا تكسير..#سلطة_فاسدة_وجاهلة #لبنان_يثور ##لبنان_موجوع“

(تابع) واستعمال القوة والضرب والتكسير،قصدي تكسير الناس صارت من صلاحياتكن؟؟ اريد النص القانوني لذلك لأنو ردّاً على نَصكن القانوني صار بدكن إنتوا تكسير..#سلطة_فاسدة_وجاهلة #لبنان_يثور ##لبنان_موجوع — Maya Diab (@mayadiab) December 15, 2019

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