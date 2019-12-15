“ملحمة شعبية” في سلطنة عمان تتوحّد فيها القلوب بالدعاء للسلطان قابوس بعد حملة عيال زايد ضده من اجل طمس حقائق الغش في المنتجات الامارتيه

الدبور – إنتشرت خلال ساعات قليلة حملة كبيرة وصفت بأنها ملحمة شعبية في سلطنة عمان، توحدت فيها القلوب للدعاء للسلطان قابوس، خصوصا بعد دخول عيال زايد على الخط ومحاولة بث إشاعة عن تدهور صحة السلطان قابوس.

وتصدى النشطاء بحملة كبيرة كانت بالأساس بدأت للدعاء للسلطان قابوس، وهي حملة عادة ما تنتشر كل فترة من باب حب الشعب العماني و المقيمين على أرض عمان للسلطان وما قدمه خلال مسيرته الطويلة في حكم السلطنة.

وحاولت الإمارات بعدما أوجعتها حملة مقاطعة منتجاتها المسرطنة والمغشوشة التي تم الكشف عنها في أسواق السعودية وسلطنة عمان، وقامت على أثرها حملة واسعة لمقاطعة المنتجات الإماراتية وكل ما يأتي من جبل علي، حاولت لفت الإنتباه عن هذه الفضيحة بتوجيه حملات قوية من قبل لجانها الإلكترونية لبث شائعة تدهو صحة السلطان قابوس تارة، وتارة أخرى بشتم شخص السلطان.

وتصدى الكثير من النشطاء في السلطنة لهذه الحملة بل زادت عدد التغريدات التي تدعو للسلطان بشكل كبير لأول مرة تشهده ساحة موقع تويتر بهذا الكم الهائل خلال فترة قصيرة.

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وانتشر وسم قابوس بن سعيد، و ثوب الصحة و العمر المديد وغيرها من الوسوم على موقع تويتر الأكثر إستخداما في السلطنة و الخليج من بين وسائل التواصل الإجتماعي.

وقال المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي في تغريدة نشرها على صفحته ولقت تفاعلا قويا: “اللهم انا نشهدك بأنه افنى عمره واسعدنا وبذل الغالي والنفيس من أجل شعبه وبلده اللهم فخفف عنه واسكب العافية على جسده يا ارحم الراحمين اللهم احرسه بعينك التي لا تنام واشفه شفاءً لا يغادر سقما #قابوس_بن_سعيد“

اللهم انا نشهدك بأنه افنى عمره واسعدنا

وبذل الغالي والنفيس من أجل شعبه وبلده

اللهم فخفف عنه واسكب العافية على جسده

يا ارحم الراحمين

اللهم احرسه بعينك التي لا تنام

واشفه شفاءً لا يغادر سقما#قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/fmyAtLhdi6 — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) December 15, 2019

وقال ناشط عماني آخر عن الإشاعة التي تم إثارتها من قبل الإمارات، وجاءت برد فعل عكسي، حيث قال ما نصه: “ممكن تكون إشاعة أُشيعت لغرضٍ ما ، ولكن شوفوا لكمية الحُب الي فشعبنا ؟ لا تهزمه إشاعة ولا فِتنة ، الكل لجأ لله في الدعاء لجلالة السلطان ، حقيقي نحن شعب قوي جداً بحبة لهذا البلد وهذا القائد ، قادنا للسلام ، اللهم الدوام لهذه النعمة وهذا السلطان”

ممكن تكون إشاعة أُشيعت لغرضٍ ما ، ولكن شوفوا لكمية الحُب الي فشعبنا ؟ لا تهزمه إشاعة ولا فِتنة ، الكل لجأ لله في الدعاء لجلالة السلطان ، حقيقي نحن شعب قوي جداً بحبة لهذا البلد وهذا القائد ، قادنا للسلام ، اللهم الدوام لهذه النعمة وهذا السلطان❤️#قابوس_بن_سعيد pic.twitter.com/FWdVBjbgJh — 𝐊𝐄.𝟗𝐈🐎 (@9i_ke) December 15, 2019

وقال المحامي أحمد الشنفري مبينا سبب كمية الحب للسلطان قابوس من المقيميين حتى قبل المواطنين على حد سواء، حيث قال ما نصه: “ما ان يدعوا احد لجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد الا تتبعه كافة الالسن بالدعاء لاننا لا ننظر له كحاكم فقط وانما ننظر له كولي امر ويحبه المواطن والمقيم كمحبة الوالدين لان من عاش في عُمان يعلم تماما ان نعمة الحاكم العادل الكريم هي فقط التي يتبعها كل النعم. حفظكم الله يا مولاي وشفاكم.”

ما ان يدعوا احد لجلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد

الا تتبعه كافة الالسن بالدعاء لاننا لا ننظر له كحاكم فقط وانما ننظر له كولي امر ويحبه المواطن والمقيم كمحبة الوالدين لان من عاش في عُمان يعلم تماما ان نعمة الحاكم العادل الكريم هي فقط التي يتبعها كل النعم.

حفظكم الله يا مولاي وشفاكم. pic.twitter.com/oOC1YLYg9R — المحامي احمد الشنفري (@AHMED64AHM) December 15, 2019

وقال الناشط العماني حمود سعيد أيضا على صفحته: “اللهُم يا من تُعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دُعاء اليائسين، اللهم اشفي حبيبنا وقائدنا جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد شفاءً لايُغادر سقماً يا رب العالمين #يا_رب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي وإن عجز الأطباء فأنت لا يعجزك شي وإن قل الدواء فمنك الشفاء اللهم اشفيه شفاءً لايغادر سقماً.”

اللهُم يا من تُعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دُعاء اليائسين، اللهم اشفي حبيبنا وقائدنا جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد شفاءً لايُغادر سقماً يا رب العالمين

#يا_رب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي وإن عجز الأطباء فأنت لا يعجزك شي وإن قل الدواء فمنك الشفاء اللهم اشفيه شفاءً لايغادر سقماً. pic.twitter.com/C8pjHoXJjK — حمود سعيد (@homood_said) December 15, 2019

أما النشاط العماني المعروف و الذي يغرد باسم قيد الأرض فقد شرح سبب الهجمة الإماراتية في هذا الوقت بلاذت وبث تلك الفتنة، حيث قال في تغريدات له: “التائهون يقومون بنشر اخبار غير صحيحة عن صحة جلالة السلطان #قابوس_بن_سعيد من اجل صرف الأضواء عن غش الامارات للمنتجات ومقاطعتها والدعاء مطلوب لمولانا اعزه اللّہُ فهو في صحة جيدة ولله الحمد لان وسم #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه خلط مخططاتهم ويوم امس اجتمعت قيادتهم بأعلى مستوى >>>”

و أضاف في تغريدة ثانية ما نصه: “وذلك من اجل ايجاد مخرج وصرف الأنظار على غشهم وتزويرهم لمنتجاتهم فقاموا بإطلاق الكلاب من اجل تشتيت الرأي العام في السعوديه وعمان وذلك بخلق هاشتاجات تلهي مواطني الدولتين فعمان اشغلوها بصحَّة مولانا وهو في اتم الصحة والعافيه والسعودية اطلقوا أمثال المضروطي”

وذلك من اجل ايجاد مخرج وصرف الأنظار على غشهم وتزويرهم لمنتجاتهم فقاموا بإطلاق 🐕 🐕🐕 من اجل تشتيت الرأي العام في السعوديه وعمان وذلك بخلق هاشتاجات تلهي مواطني الدولتين فعمان اشغلوها بصحَّة مولانا وهو في اتم الصحة والعافيه والسعودية اطلقوا 🐕🐕🐕أمثال المضروطي

>>>> pic.twitter.com/2OleGJwU9o — قيد الارض (@falcooonOman11) December 15, 2019

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