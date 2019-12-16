الصورة أحلى

أول حالة وفاة في الكويت نتيجة هطول الأمطار كانت من نادي القادسية الرياضي

By وطن الدبور
0

الدبور – أول ضحية نتيجة هطول الأمطار في كان موظف يعمل في نادي القادسية الرياضي، الذي نشر على صفحته على موقع تويتر، خبر وفاة واحد من أفضل الموظفين لديه أثناء تأدية عمله.

وقد نعى نادي القادسية الرياضي في الكويت مساء الاثنين أحد موظفيه الذي فارق الحياة أثناء محاولته منع تسرب مياه الأمطار إلى إحدى الصالات نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدها البلد الخليجي والتي أغرقت عدة شوارع ومنازل وصالات في البلاد.

وقال نادي القادسية إن ”الموظف حمدي فؤاد سليمان المشهود له بالأمانة والإخلاص توفي في صالة فجحان هلال المطيري خلال أدائه عمله وقيامه مع زملائه بمحاولة إيقاف تسرب المياه في الصالة الناتج عن هطول الأمطار“.

وقدَم النادي التعازي لعائلة الموظف حمدي، والذي يعتبر أول ناتجة عن الأمطار والعواصف القوية التي ضربت البلد الخليجي منذ ساعات الصباح الأولى.

إقرأ أيضا: شاب كويتي كتب تغريدة عن الموت الذي يحصد الشباب وتوفي بعدها بنفس الطريقة

- Advertisement -

وسبق أن تم تأجيل الشوط الثاني من مباراة القادسية والشباب بسبب استمرار هطول المطر، وسوء حالة أرضية الملعب وعدم إمكانية استمرار اللعب عليها لغرقها بمياه الأمطار.

وأغرقت الأمطار الغزيرة عدة شوارع ومناطق برية في الكويت، وسط تحذيرات رسمية لتوخي الحيطة بسبب الأجواء غير المستقرة، وذلك عقب عام من عواصف مشابهة نتج عنها أضرار مادية وبشرية كانت أحد أسباب استجواب وزيرة الأشغال والإسكان جنان بوشهري، التي قدّمت استقالتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه..  https://t.me/Dabboor

You might also like
الصورة أحلى

حالة عجيبة في الكويت مع هطول الأمطار: بالوعة ترقص وشاب يغني وآخر يصطاد السمك في…

عش الدبابير

شاب كويتي كتب تغريدة عن الموت الذي يحصد الشباب وتوفي بعدها بنفس الطريقة

الصورة أحلى

شاهد عرض خاص في الكويت: إسبانية تمارس الدعارة بـ 150 ديناراً في الليلة و20 لمدير…

عش الدبابير

اتهام أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت بتهديد موظف عام بالقتل

فيديو

شاهد كيف نجت الأم و الطفلة من موت محقق خلال ثواني بالفيديو

الصورة أحلى

كويتي تحرش بفتاة وأمام الكاميرا و المحكمة لم تحكم عليه رغم ثبوت الأدلة لهذا السبب!

Leave A Reply

Your email address will not be published.