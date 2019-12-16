أول حالة وفاة في الكويت نتيجة هطول الأمطار كانت من نادي القادسية الرياضي

الدبور – أول ضحية نتيجة هطول الأمطار في الكويت كان موظف يعمل في نادي القادسية الرياضي، الذي نشر على صفحته على موقع تويتر، خبر وفاة واحد من أفضل الموظفين لديه أثناء تأدية عمله.

وقد نعى نادي القادسية الرياضي في الكويت مساء الاثنين أحد موظفيه الذي فارق الحياة أثناء محاولته منع تسرب مياه الأمطار إلى إحدى الصالات نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدها البلد الخليجي والتي أغرقت عدة شوارع ومنازل وصالات في البلاد.

وقال نادي القادسية إن ”الموظف حمدي فؤاد سليمان المشهود له بالأمانة والإخلاص توفي في صالة فجحان هلال المطيري خلال أدائه عمله وقيامه مع زملائه بمحاولة إيقاف تسرب المياه في الصالة الناتج عن هطول الأمطار“.

وقدَم النادي التعازي لعائلة الموظف حمدي، والذي يعتبر أول حالة وفاة ناتجة عن الأمطار والعواصف القوية التي ضربت البلد الخليجي منذ ساعات الصباح الأولى.

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ببالغ الأسى والحزن ينعى نادي القادسية الموظف بالنادي: حمدي فؤاد سليمان

المشهود له بالامانة واخلاصه في العمل والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في صالة فجحان هلال المطيري خلال ادائه عمله وقيامه مع زملائه بمحاولة إيقاف تسرب المياه في الصالة الناتج عن هطول الأمطار .



يتبع.. pic.twitter.com/7zB3BbEuLl — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) December 16, 2019

وسبق أن تم تأجيل الشوط الثاني من مباراة القادسية والشباب بسبب استمرار هطول المطر، وسوء حالة أرضية الملعب وعدم إمكانية استمرار اللعب عليها لغرقها بمياه الأمطار.

وأغرقت الأمطار الغزيرة عدة شوارع ومناطق برية في الكويت، وسط تحذيرات رسمية لتوخي الحيطة بسبب الأجواء غير المستقرة، وذلك عقب عام من عواصف مشابهة نتج عنها أضرار مادية وبشرية كانت أحد أسباب استجواب وزيرة الأشغال والإسكان جنان بوشهري، التي قدّمت استقالتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

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