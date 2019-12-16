الممثلة الهندية سونام كابور: أنا متحمسة جدا جدا للتعرف على الكائنات السعودية عن قرب

الدبور – الممثلة الهندية سونام كابور هي آخر الإصدارات التي سيجلبها وزير الوناسة السعودي تركي آل الشيخ للتعرف على الكائنات السعودية التي كانت محبوسة لفترة طويلة وحان الوقت لأن تتحرر للترفيه المفتوح بلا حدود.

فقد أعلنت النجمة الهندية سونام كابور عن استعدادها للتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض لحضو حفل ميدل بيست، ضمن فعاليات موسم الرياض المقرر إقامته بتاريخ 19 من الشهر الجاري.

وذكرت النجمة الهندية عبر خاصية ستوري بموقع ”انستغرام“: ”أهلًا يا رفاق. أنا قادمة إلى الرياض.. ومتحمسة جدًا جدًا لحضور حفل ميدل بيست المذهل“.

ومن المنتظر أن يحضر حفل ميدل بيست عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع بالوطن العربي؛ إذ أكد عدد منهم ذلك من خلال تفاعلهم مع هاشتاغ ”البس البندانة“ الذي أطلقه وزير الوناسة تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، مؤكدين ارتداءهم البندانة والتوجه للرياض لحضو حفل ميدل بيست ضمن فعاليات موسم الرياض.

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ولا يزال هاشتاغ ”هنلبس البندانة ونروح ننبسط“ يشتعل على ”تويتر“ منذ قيام آل الشيخ بنشره الجمعة الماضية عبر حسابه الشخصي والذي قال فيه: ”‏ضيعت مراهقتي أسمع كسرات بروووح مدل بيست … أكبر حفلة دي جي في الشرق الأوسط وبلبس البندانة وروح انبسط وولعها“.

وتفاعل الفنان المصري أحمد حلمي مع الهاشتاغ، وانضم لقائمة الفنانين المشاركين فى حفل مدل بيست، حيث نشر مقطع فيديو قال فيه: ”هلبس البندانة وأطلع على حفلة الميدل بيست فى الرياض.. أشوفكم هناك“.

وأعلن الفنان شيكو، المشاركة في الحفل، بطريقته الخاصة قائلًا: ”وأنا كمان هقلع الكاب وألبس البندانة وأشوفكم فى حفلة ميدل بيست في الرياض“.

وأعلنت الفنانة دينا الشربيني مجيئها إلى الحفل برفقة الفنان عمرو يوسف من خلال فيديو نشره الأخير عبر فيسبوك وقالت فيه: ”وأنا كمان هاخد بندانة من عمرو لأن واضح إنه عنده كثير وهاروح أحضر حفل ميدل بيست“.

كما نشر الفنان رابح صقر فيديو قال فيه: ”هلا ياحبيبي انتظروني يوم 19 ديسمبر وراح ألبس البندانة معك يأبو ناصر“، وأيضًا تضامنت الفنانة آيتن عامر والفنان أكرم حسني والفنان محمد هنيدي والفنان أحمد السقا.

وكان وزير الوناسة أعلن عن الحفل على إنه تاريخي ولم يحصل في التاريخ من قبل، وسيكت عنه التاريخ، بأنه أكبر غزوة شهدها العالم في زمن الحاكم بامره بن سلمان، الفيديو الذي نشره وأثار حالة من السخرية عليه وعلى التاريخ الذي سيكتب عنه وعن ولي عهد السعودية بأنه أقام أكبر حفل راقص في التاريخ.

هذا ما يحدث حينما تضع ثوراً في منصبٍ رفيعٍ في الدولة👇 pic.twitter.com/TYikxB9a6h — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) December 16, 2019

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