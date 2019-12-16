الصورة أحلى

حالة عجيبة في الكويت مع هطول الأمطار: بالوعة ترقص وشاب يغني وآخر يصطاد السمك في الشارع (فيديو)

By وطن الدبور
0

الدبور – حالة من الفكاهة و الدعابة على مواقع التواصل الإجتماعي صاحبت هطول الأمطار على دولة ، خصوصا بعد نشر عدة موطانين فيديوهات مختلفة عن الأمطار.

ومن بين تلك المشاهد، ما وثقه أحد النشطاء بقيام صهريج ماء بضخ كمية من المياه قرب إحدى الأشجار، تزامنًا مع هطول المطر بغزارة.

وفي محافظة الجهراء التي شهدت هطولات غزيرة وغرق بعض مستشفياتها، فقد وثق نشطاء مقطعًا مصورًا لشاب يردد أهازيج فرح، ناعتًا الجهراء بموطن الكرم، وذلك وسط سيل جارٍ من مياه الأمطار في أحد شوارعها.

- Advertisement -

وفي مشهدٍ ساخر، ظهر شاب يحمل صنارة لصيد الأسماك في أحد الشوارع الغارقة بالمياه، في إشارة منه إلى صيد الأسماك، معلقًا بسخرية أنه يصطاد عند منزله، في حين ظهر غطاء إحدى المصارف الصحية وهو يتأرجح بسبب قوة ضغط المياه، ليعلق البعض ساخرًا بأنه ”قد يكون مسكونًا بالجن“.

وأغرقت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الإثنين، عدة شوارع ومناطق في الكويت، وحوَلت المناطق البرية إلى شبه بحيرات بعد تشكل السيول، وسط تحذيرات رسمية لتوخي الحذر والحيطة بسبب الأجواء غير المستقرة التي تسيطر على البلاد.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه..  https://t.me/Dabboor

You might also like
عش الدبابير

شاب كويتي كتب تغريدة عن الموت الذي يحصد الشباب وتوفي بعدها بنفس الطريقة

الصورة أحلى

شاهد عرض خاص في الكويت: إسبانية تمارس الدعارة بـ 150 ديناراً في الليلة و20 لمدير…

عش الدبابير

اتهام أحد أفراد الأسرة الحاكمة في الكويت بتهديد موظف عام بالقتل

الصورة أحلى

كويتي تحرش بفتاة وأمام الكاميرا و المحكمة لم تحكم عليه رغم ثبوت الأدلة لهذا السبب!

عش الدبابير

نائب وزير الخارجية الكويتي: خطوات المصالحة تسير باتجاه إيجابي

الصورة أحلى

في الكويت لا “شيشة” بعد اليوم في المقاهي

Leave A Reply

Your email address will not be published.