حالة عجيبة في الكويت مع هطول الأمطار: بالوعة ترقص وشاب يغني وآخر يصطاد السمك في الشارع (فيديو)

الدبور – حالة من الفكاهة و الدعابة على مواقع التواصل الإجتماعي صاحبت هطول الأمطار على دولة الكويت، خصوصا بعد نشر عدة موطانين فيديوهات مختلفة عن الأمطار.

ومن بين تلك المشاهد، ما وثقه أحد النشطاء بقيام صهريج ماء بضخ كمية من المياه قرب إحدى الأشجار، تزامنًا مع هطول المطر بغزارة.

وفي محافظة الجهراء التي شهدت هطولات غزيرة وغرق بعض مستشفياتها، فقد وثق نشطاء مقطعًا مصورًا لشاب يردد أهازيج فرح، ناعتًا الجهراء بموطن الكرم، وذلك وسط سيل جارٍ من مياه الأمطار في أحد شوارعها.

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وفي مشهدٍ ساخر، ظهر شاب يحمل صنارة لصيد الأسماك في أحد الشوارع الغارقة بالمياه، في إشارة منه إلى صيد الأسماك، معلقًا بسخرية أنه يصطاد عند منزله، في حين ظهر غطاء إحدى المصارف الصحية وهو يتأرجح بسبب قوة ضغط المياه، ليعلق البعض ساخرًا بأنه ”قد يكون مسكونًا بالجن“.

غطاء منهول «بالوعة» يثير استغراب من قام بتوثيق المقطع خلال الظروف الجوية التي تشهدها البلاد حاليا. pic.twitter.com/pFdtJ7mTza — المجلس (@Almajlliss) December 16, 2019

وأغرقت الأمطار الغزيرة التي بدأت منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الإثنين، عدة شوارع ومناطق في الكويت، وحوَلت المناطق البرية إلى شبه بحيرات بعد تشكل السيول، وسط تحذيرات رسمية لتوخي الحذر والحيطة بسبب الأجواء غير المستقرة التي تسيطر على البلاد.

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