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شاب كويتي كتب تغريدة عن الموت الذي يحصد الشباب وتوفي بعدها بنفس الطريقة

By وطن الدبور
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الدبور – كتب تغريدة عن الموت الذي يحصد الشباب وتوفي بعدها وبنفس الطريقة، التغريدة التي أثارت مشاعر النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بعد إنتشار تغريدته بشكل واسع التي كتبها قبل وفاته.

و تفاعل عدد من النشطاء في الكويت مع التدوينة المؤثرة لأحد الشباب الكويتيين، الذي توفي يوم السبت بحادث مروري مروع برفقة أحد أصدقائه، إثر انقلاب دراجتهم النارية على أحد الطرق السريعة.

وتوفي الشابان وعبدالمحسن عادل العنزي، إثر حادث السير الذي وقع على طريق الدائري السادس مقابل منطقة جليب الشيوخ، نتيجة انقلاب الدراجة النارية التي يستقلانها.

وأعاد النشطاء تداول تدوينة سابقة منذ نحو شهر للشاب فواز الديحاني أشار فيها إلى تزايد حالات الوفاة بحوادث المرور، حيث قال فيها: ”حادث ورا حادث، جنازة ورا جنازة، ربي ان كنت أنا القادم فاغفر لي واجعلني من الناطقين بالشهاده، اللهم حسن الخاتمه“.

ونعى النشطاء الشابين المتوفيين، مستذكرين تدوينة الديحاني وسط حالة من التعاطف بسبب ما تضمنته من دعاء لحسن الخاتمة بعد تكرار حوادث المرور في البلاد بشكل دائم، فضلًا عن تداول بعض الصور ومقاطع الفيديو للشابين.

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وكتب الناشط والعضو في جمعية حقوق الإنسان أحمد الميموني: ”إنا لله وان اليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله  فواز محمد الديحاني، وعبدالمحسن عادل العنزي، إثر حادث مروري نطلبكم الدعاء لهم.. اللهم اغفرلهم وارحمهم ونقّهم من الذنوب والخطايا كما يُنقىٰ الثوب الأبيض من الدنس“.

وأعاد الدكتور أحمد الشطي نشر صورة للتدوينة مرفقةً بصورة للشابين المتوفيين، ليتخذها سببًا للمطالبة بإيجاد حل لقضية الحوادث المرورية، قائلًا: ”وما زالت  مذبحة على الطريق مستمره. أكثر من 400 ضحيه سنويًا بسبب حوادث الطرق في أما آن لهذا القتل ان يتوقف ؟؟“.

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