طفلة عمانية
فيديوعش الدبابير

شاهد طفلة من سلطنة عمان أثارت مشاعر العمانيين وهي تدافع عن السلطنة أمام الهجمة الإماراتية

By وطن الدبور
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الدبور – طفلة من نشرت فيديو ووجهت خلاله رسالة عفوية تحمل براءة الطفولة وقوة العماني إذا غضب، وأخلاقه في الرد على من يهاجمه بدقيقة واحدة تغني عن آلاف القذارات التي تم نشرها من قبل وزارة القذارة في تحت قيادة وزيرهم وكبيرهم حمد المزروعي المقرب من بن زايد.

وتحدثت الطفلة العماني التي لم يتعرف عليها الدبور ولم يتسن معرفة سنها ولكنها تبدو صغيرة بالسن لا تتجاوز التسع سنين، وشرحت عن البلد الذي تتحدثون عنه بسوء وما قدم للإسلام.

الشاهين العماني البروفيسور نشر الفيديو وعلق عليه بلسعات قال فيها:

ببساطة تعابيرها وبراءة منطقها تغزل خيوط عباراتها بما يلجم أفواه عشرات الألوف من الذباب الإلكتروني ومن يقف خلفهم من دحالين وطحانين انتم أمام سلطنة عمان قوية بأطفالها قبل جيشها أثاب الله أماً انجبتك أيتها الماجدة”

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وتفاعل النشطاء في السلطنة مع الفيديو بشكل واسع، حيث علقت ناشطة عمانية على الفيديو وقالت ما نصه: 

“إذا كان هولا اطفالكم وحبهم لوطنهم وسلطانهم فكيف بالكبار لقد نلتم يا أهل عمان حب الشعوب والدول في اي دولة تجد العماني محبوب لطيف الا ذباب دحلان ينشرون قبحهم الموروث سلطنة عمان دولة الحب والسلام شعب الحب والسلام سلطان الحنكة والحكمة والسلام مليون قبلة حب وسلام لكل عمان”

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