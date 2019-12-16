شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة في الكويت يعتدي على وافد سوري بالضرب ويحتجزه في شقته

الدبور – في حادثة غريبة حصلت في الكويت، قام شيخ من أبناء الأسرة الحاكمة بحجز وافد سوري على خلاف مادي معه في شقته، و الإعتداء عليه بالضرب و الشتم بمساعدة حراسه أيضا.

ولأن الكويت بلد القانون ولا أحد فوق القانون تم تسجيل قضية ضد الشيخ عندما تمكن السوري من التخلص من الشيخ و الذهاب للمخفر لتسجيل واقعة خطف وإعتداء وضرب.

الطريقة التي اتبعها الشيخ، لحسم خلافه مع السوري سُجلت بموجبها قضية احتجاز واعتداء بالضرب، وكلفت النيابة العامة الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالبحث والتحري للوقوف على ملابساتها.

الواقعة، وبحسب ما نقله مصدر مطلع لـصحيفة «الراي» المحلية، حصلت في منطقة صباح السالم، حيث أقدم أحد أبناء الأسرة الحاكمة على احتجاز سوري على خلاف مالي معه، داخل شقته، وقام بتقييد حركته والاعتداء عليه بالسب والشتم، والضرب بالعصا، و«النعال» في مختلف أنحاء جسده، كما أنه استولى على هاتفه، وقال له: «مالك شي»

وأكمل المصدر أن «الشيخ استعان في عملية الاحتجاز، التي استمرت لمدة 12 ساعة، بعدد من حراسه الشخصيين (البودي غارد) الذين تعاونوا معه في الاعتداء».

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مشيراً إلى أن «السوري وبعد ما تعرض له من سب وشتم وضرب، توجه إلى أحد المخافر، وروى لرجال الأمن والمباحث ما حدث معه، وأدلى ببيانات الشيخ، غير أنه لم يدل ببيانات المشاركين في العملية، ولا جنسياتهم.

وفي ضوء أقواله سُجلت قضية اعتداء بالضرب وحبس حرية أحيلت إلى النيابة العامة، حيث أمرت رجال المباحث الجنائية، بجمع المعلومات والوقوف على التفاصيل، وضبط وإحضار المتهم، للاستماع إلى أقواله»،

لافتاً إلى أنه «بالاستعلام عن الشيخ اتضح أن عدداً من القضايا مسجلة بحقه».

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