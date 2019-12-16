مراسل سأل السيسي عن المصالحة مع قطر، فأجاب لو يدوني مدخولهم في سنة هخلي مصر عروسة!!

الدبور – للمرة المليون بعد الترليون أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السخرية عندما أجاب مراسل أجنبي سأله عن المصالحة مع دولة قطر وفي أي إتجاه تسير، وعن موقف مصر منها.

وجاوب السيسي الذي سأله المراسل الصحفي الأجنبي على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بلغة الأموال التي يعشقها وعشق جمعها من أي طرف كان حتى لو كان من أفقر أفقر مواطن في بلده.

في البداية أكد السيسي، أن موقف مصر من المصالحة مع قطر معلن وثابت، منوّهًا إلى أن الشروط الـ13 التي وضعتها الدول الأربع المقاطعة لقطر، من أجل عودة العلاقات لم تتحقق، قائلًا: ”الأمور لم تتغير.. هناك جهود تبذل ونتمنى أن تنجح“، في إشارة لما تقوم به السعودية مع قطر، بمعنى أخر نحن دولة تابعة فما تراه السعودية نوافق عليه.

وكان لابد من ان يعرج السيسي لأهم أمر في حياته، فقال : : ”إذا كان دخل مصر مثل الدول التي تهاجمنا فذلك يعنى 20 تريليون في العام وهو مبلغ ضخم.. اديهم لي وأنا هخلى مصر تبقى عروسة“.

وأردف: ”يا خسارة على الدول التي بتدمر بعضها.. هذا ليس إعلامًا أو مهنية.. هذا تآمر.. ونتمنى التوفيق والعمل على علاقة صحية“.

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وأكمل: ”100 مليون مصري على الأقل محتاجين تريليون دولار في السنة، يعنى حوالي 17 تريليون جنيه، ونحن ميزانيتنا واحد تريليون جنيه“.

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