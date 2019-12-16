موسم الرياض غير.. الشيخ صالح المغامسي يصدر فتوى تبيح الزواج المؤقت.. عيشوا حياتكم

الدبور – لأن موسم الرياض غير، و السعودية غير، وجدة غير، و المغماسي غير، فقد أصدر الشيخ صالح المغماسي المثير للجدل في السعودية فتوى تبيح الزواج المؤقت، وهو ما يسمى زواج المتعة لفترة محددة، ولكن ليختلف عن الشيعة لا يجوز تحديد المدة مسبقا، بل يطلق متى شاء ويرميها بعد المتعة منها.

و أثار الداعية السعودي البارز، الشيخ صالح المغامسي، جدلًا واسعًا في أحدث ظهور تلفزيوني له عندما تحدَّث عن فتوى تبيح للرجل الزواج المؤقت وتطليق زوجته متى شاء.

وكان المغامسي – وهو إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة أقدم مسجد في الإسلام- يتحدث في برنامج ”الأبواب المتفرقة“ الأسبوعي على قناة ”إم بي سي“ عن أحكام الزواج في الإسلام، عندما عرَّج على الفتاوى القديمة والحديث حول الزواج المؤقت.

ووفق الفيديو الذي نشرته القناة على موقعها الإلكتروني وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المغامسي كان يستعرض الفتاوى الصادرة في المسألة فقط، وهي تتباين بين محلل لذلك الزواج ومحرم له، لكن مدونين سعوديين يقولون إن ”القناة حذفت جزءًا من اللقاء أباح فيه المغامسي الزواج المؤقت“.

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ويقول المغامسي في اللقاء، إن علماء المسلمين عبر التاريخ تبنوا رأيين مختلفين في مسألة الزواج المؤقت المعروف باسم ”الزواج بنية الطلاق“، أحدهما حلله والآخر حرمه، وأن ذلك التباين وصل لعصرنا الحالي بحيث حلل مفتي السعودية السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز ذاك الزواج وحرمه مفتيها الحالي الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ.

ما هو حكم الزواج بنية الطلاق؟.. وما هي أوجه الاختلاف بين العلماء؟#mbc1#الأبواب_المتفرقة pic.twitter.com/k2RkqzNNze — الأبواب المتفرقة (@alabwab) December 14, 2019

لكن مغردين سعوديين في موقع ”تويتر“، عرضوا مقطع فيديو للشيخ المغامسي بدا فيه متبنيًا لفتاوى إباحة الزواج بنية الطلاق وتحريمها في آن، قائلًا إن الرجل الذي يسافر للعمل أو الدراسة أو لشأن غير الزواج جاز له الزواج بنية الطلاق إذ رأى أن ذلك يحميه من ”الفتنة من الحسناوات“.

وأعيد تداول الفيديوهات التي يتحدث عنها المغامسي على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يتواصل الجدل حول المسألة بين المدونين، وغالبيتهم ينتقد إباحة ذلك الزواج.

وكتبت إحدى المغردات في تعليق على حديث المغامسي ”رأي الشيخ صالح المغامسي في الزواج بنية الطلاق.. ألا يعتبر ذلك غشًّا وخداعًا ؟ ماذا لو تزوجتها وحبتك ووثقت فيك هل الشرع يسمح لك تكسر قلبها ببساطة كذا؟“.

وقالت مغردة أخرى غاضبة ”المغامسي صراحة بعد فتواه هذي لازم يتعالج وصل لمرحلة اللاوعي! كيف يخدع من وثقت فيه وحطت فيه كل امآلها وأنت تتزوجها فقط عشان تفرغ قذارتك وشهوتك الجنسية فيها؟ ويش ذا التعجرف والخبث والانحطاط عشان شهوة ذكور مرضى؟ الشيء هذا لا يرضاه الله ولا رسوله ولا المسلمون أبداً، عفن“.

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المغامسي صراحة بعد فتواه هذي لازم يتعالج وصل لمرحلة اللاوعي!



كيف يخدع من وثقت فيه وحطت فيه كل امآلها وأنت تتزوجها فقط عشان تفرغ قذارتك وشهوتك الجنسية فيها؟



ويش ذا التعجرف والخبث والإنحطاط عشان شهوة ذكور مرضى؟

الشيء هذا لا يرضاه الله ولا رسوله ولا المسلمين أبداً



عفـــــــن https://t.co/MpKIZHGymo — ديـــDeemaـما 🇸🇦MBS (@demo_2030ksa) December 15, 2019

ووصف الأكاديمي السعودي، مطلق القرفي، فتوى إباحة ذلك الزواج بأنها ”زنا تحت غطاء ديني“ وكتب قائلًا ”سمعت كلام د.المغامسي وأحزنني قوله إن الزواج بنية الطلاق دون علم الزوجة جائز. هذه ممارسة للزنا تحت غطاء ديني جعلت الدولة تتبنى جمعية اواصر لمعالجة آثار هذه الفتوى. البعض اخذها ذريعة وسافر واستغل عوز الناس وفقرهم. -اليوم عندنا +٨٠٠٠ مواطن تائه يبحثون عن آبائهم السعوديين الهاربين“.

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