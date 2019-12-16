ناشط عماني ينشر خبرا عن ما سيقوم به السلطان قابوس قريبا

الدبور – ناشط عماني نشر خبرا عن ما ينوي السلطان قابوس سلطان سلطنة عمان القيام به في القريب العاجل، أصاب هيال دحلان في الإمارات بالهذيان والصدمة، خصوصا بعد الحملة الكبيرة التي قادها وزير القذارة الإماراتي حمد المزروعي ببث فتنة عن تدهور صحة السلطان قابوس.

وجاءت الحملة الإماراتية للتغطية على سلسلة من الفضائح التي منيت بها إمارات الشر في الفترة الأخيرة.

وتصدرت الإمارات عناوين الأخبار في عدة فضائح في الأيام الأخيرة، أبرزها ما كشفته وكالة “رويترز” العالمية للأنباء عن ملف التجسس في الدولة الذي أسسته أبوظبي وأخضعت الشعب الإماراتي كله.

تزامن ذلك مع أزمة الصادرات الإماراتية للسعودية والتي رافقها جدل إعلامي واسع النطاق يفضح سوء للصناعات الوطنية الإماراتية، و الغش في منتجاتها، بالإافة إلى تصدير مواد مسرطنة إلى السعودية حليفتها الوحيدة في المنطقة.

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ويترافق هذا مع تكرار فضائح دولة الإمارات في حروبها وتدخلها العسكري في كل من اليمن وليبيا خدمة لأطماعها ومؤامراتها لنشر الفوضى والتخريب.

وانتشرت الوسوم المناهضة لدولة الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي بينها #الامارات_دولة_تجسس و#مقاطعة المنتجات_الإماراتية و#طرد_الامارات_من اليمن وحظيت بتفاعل واسع شعبيا.

الناشط العماني أبو عبد الله نشر تغريدة جاء فيها خبر من صفحة أخبار عمانية، أن موكب السلطان قابوس سينطلق قريبا إلى ولاية صحار خلال الأيام القادمة.

وهو الخبر الذي ينفي الإشاعة التي أطلقتها الإمارات عن صحة السلطان قابوس في محاولة للتغطية على فضائحها، وجاء من ضمن سياساتها الشيطانية و العدوانية مع جميع دول المنطقة.

عيال الحافي سمعوني صراخكم اكثر 😎 pic.twitter.com/SlT7vxyTqX — ابو عبدالله .. 🇴🇲🇴🇲🇴🇲 قابوس 🇴🇲🇴🇲🇴🇲 (@abo_Abdullah005) December 16, 2019

يذكر أن النشطاء في سلطنة عمان قد تصدوا بكل قوة للحملات المتكررة على بلدهم وسلطانهم من قبل عيال دحلان، و يطلق النشطاء عليهم عيال دحلان أو عيال خنور، نسبة إلى عيال زايد.

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