العفو الدولية تشيد بموقف أوزيل الذي عجز العالم الإسلامي كله عن إتخاذه، وتطالب أرسنال بعدم خنق حريته

الدبور- أشادت منظمة العفو الدولية بموقف اللاعب الألماني “مسعود أوزيل” في ظل الهجوم الصيني عليه إزاء انتقاده سياسة بكين تجاه أقلية الإيغور المسلمة، مطالبة نادي أرسنال ألا يتراجع تحت الضغط ويحاول خنق حق “أوزيل” في التعبير عن رأيه.

وقالت المنظمة الحقوقية في تغريدة عبر تويتر الثلاثاء، “نظرًا لانتقادات شديدة للاعبين من قِبل البعض في الصين، من المهم ألا يتراجع أرسنال تحت الضغط ويحاول خنق حق أوزيل في التعبير بحرية عن آرائه”.

With their player being quite heavily criticised by some in China, it’s important that Arsenal doesn’t buckle under pressure & attempt to stifle Ozil’s right to freely express his opinions. https://t.co/yhYVzgpc9s