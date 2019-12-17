الكويت أفاقت على خبر مفجع: حادث مروع راح ضحيته الدرّاج الكويتي سعد السبيعي

الدبور – الكويت أفاقت هذا الصباح على خبر مفجع وحادث مروع راح ضحيته عاشق الدراجة الهوائية سعد السبيعي.

فقد فارق الدرَاج الكويتي سعد السبيعي الحياة مساء الثلاثاء عقب تعرضه لحادث دهس على جسر الشيخ جابر أثناء ممارسته الرياضة باستخدام دراجته الهوائية.

والسبيعي هو من هواة الدراجات في الكويت، احترف تلك الهواية عام 2010 عند انضمامه لنادي كاظمة ومشاركته في السباقات المحلية، لينضم بعدها إلى منتخب الكويت للدراجات ويشارك في بطولات خارجية ومنها البطولة العربية في تونس.

وشكلت هوايته للدراجات الهوائية شرارة لانطلاق مشروعه الخاص المتعلق بصيانة الدراجات وكل ما يخص هذه الرياضة من مساعدة، وذلك عام 2015.

وتصدَر اسم سعد السبيعي منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاته مباشرةً، حيث نعاه عدد كبير من الأكاديميين والنشطاء بعد تداول مقطع فيديو سابق له يطالب فيه بإنشاء حارة خاصة لهواة الدراجات على الطرق بسبب الازدحام وكثرة الحوادث المرورية.

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رحم الله #سعد_السبيعي الذي تعرض لحادث دهس اثناء ممارسة هوايته ركوب الدراجات وكان يطالب دائماً الدوله بوضع مسارات خاصه بهواة الدراجات , نسأل الله له الرحمه والمغفره وجنات النعيم pic.twitter.com/ZrWuNUMohj — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) December 17, 2019

وترحم المحامي الكويتي سعود مطلق السبيعي على الشاب الدرَاج مستذكراً مطالبته سابقاً بتخصيص أماكن لهواة الدراجات، التي كانت سبباً في إنهاء حياته، وكذلك الناشط عبد العزيز دشتي الذي وصف ما تعرض له الشاب السبيعي بالأمر المحزن والمؤسف لوفاته أثناء ممارسة هوايته المفضلة.

وانتقد الطبيب الجراح محمد جمال التقصير الرسمي بتخصيص أماكن لهواة الدراجات الهوائية نظراً للحاجة الملحة عليها في الكويت لارتفاع نسبة السمنة، قائلاً ”دولة تعتبر من الأسمن عالميًا.. ونسأل أنفسنا لماذا؟ لأن من يمارس الرياضة يِقتَل! كم دراج شاب يجب أن يموت حتى نخصص حارات خاصة لهذه الرياضة المهمة..ررحم الله #سعد_السبيعي الذي توفي اليوم على جسر جابر وهو يمارس رياضة الدراجات الهوائية“.

دولة تعتبر من الأسمن عالميًا.. ونسأل أنفسنا لماذا؟ لأن من يمارس الرياضة يِقتَل!



كم دراج شاب يجب أن يموت حتى نخصص حارات خاصة لهذه الرياضة المهمة..



رحم الله #سعد_السبيعي الذي توفي اليوم على جسر جابر وهو يمارس رياضة الدراجات الهوائية. pic.twitter.com/oGpuXFmj59 — MD د.محمد جمال (@mjamal110) December 17, 2019

ومن المقرر أن يوارى جثمان الدرَاج سعد الثرى بعد صلاة عصر الأربعاء، في مقبرة صبحان، وفق ما ذكره شقيقه فهد مصلح.

وتحتل الكويت المركز الثالث عالميًا من حيث عدد الوفيات بالحوادث المرورية، وتسجل الإحصائيات الرسمية التي تُصدرها وزارة الداخلية كل عام عشرات الآلاف من الحوادث المرورية، والتي يتفاوت فيها عدد الوفيات كل عام، إلا أنه يتجاوز المئات في كل إحصائية.

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