علي الحجار في طريقه إلى سلطنة عمان
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علي الحجار أول مطرب عربي يحصل على وسام السلطان قابوس، و 100 ألف ريال عماني

By وطن الدبور
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الدبور – حصل المطرب المصري “”، على جائزة “ للثقافة والآداب والفنون” في الدورة الثامنة لعام 2019.

الجائزة التي خُصصّت هذه السنة للعرب، أضافت الطرب العربي لفئة الفنون، ليكون “الحجار” المطرب الأول التي يفوز بها.

وسافر “الحجار” الثلاثاء إلى لاستلام الجائزة، ونشر صورة له من مطار القاهرة عبر حسابه على انستجرام وعلق كاتبا: “مطار القاهرة الآن.. في الطريق إلى سلطنة عمان”.

وسيحصل “الحجار” على وسام السُّلطان قابوس، إضافة إلى مبلغ مالي وقدره 100 ألف ريال عماني.

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ومؤخرا، طرح “علي الحجار” أغنية جديدة مصورة بطريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، تحت عنوان “اللي اشترى”.

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