فتاة سعودية شبه عارية فوق الأكتاف لم تكن لتراها ولو في أحلامك بهذا المنظر في بلاد الحرمين! (فيديو)

الدبور – أثار فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الغجتماعي لفتاة سعودية شبه عارية محمولة فوق الأكتاف في حفل سكر ورقص في موسم الرياض.

هذه الفتاة لم تكن لتراها بهذا الشكل المقزز ولو في أحلامك في بلاد الحرمين أو ما يطلق عليه اليوم السعودية العظمى بفل تعليمات شيطان العرب ولي عهد أبوظبي بن زايد.

و أثار الفيديو الجديد غضب النشطاء، الفيديو الذي لا يلبث ان يخرج فيديو حتى يخرج الثاني في سلسلة الفائح التي تحصل في موسم الرياض، الغزوة الكبرى لولي عهد السعودية بن سلمان بواسطة سيفه المشلول تركي آل الشيخ، الذي قال إنه لا يقدح من رأسه، ولولا فضل بن سلمان لما وصلنا لما وصلنا إليه من فسق وفجور.

وعلق الكثير من النشطاء على الفيديو بغضب لما وصلت إليه الحال في السعودية وخصوصا إنها بلاد الحرمين وقامت على نظرية إنها بلاد تحمي الإسلام، وعاشت عقود من الزمن حرمت حتى ما احله الله، فخرجت فجأة من النقيض إلى النقيض و الفجور التام و العلني.

شاهد الفيديو الذي لسعه الدبور من وسائل التواصل الإجتماعي.

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