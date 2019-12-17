مصيبة في السعودية العظمى: المليارات من الترفيه و إلى الترفيه ولا عزاء للشعب شاهد “الفيديوهات”

الدبور – مصيبة حلت على السعودية العظمى التي تجني مليارات وتصرف مليارات على الترفيه فقط، ومليارات لدعم الثورات المضادة لإرضاء شيطان العرب بن زايد، أما الخدمات للشعب فحدث ولاحرج.

فقد أعلنت جامعة المعرفة الخاصة في بلدة الدرعية بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، بعد انهيار جزء من سور الجامعة الخارجي، وسقف المواقف الملاصق له.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الشخص الذي توفي في الحادث مقيم سوداني.

وقالت الجامعة عبر ”تويتر“: ”متابعة للحالات المصابة، ببالغ الحزن يؤسفنا وفاة أحد المصابين، واستقرار الحالات الأخرى، ولازالت أعمال البحث جارية حتى اللحظة“.

متابعة للحالات المصابة

ببالغ الحزن يؤسفنا وفاة أحد الاصابات واستقرار الحالات الأخرى، ولازالت أعمال البحث جارية حتى اللحظة.#جامعة_المعرفة — جامعة المعرفة (@AlMaarefa) December 17, 2019

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وكانت الجامعة، قد أعلنت تعرض السور الخارجي لمبناها، وسقف المواقف الخارجي إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة، فيما توجهت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية إلى مكان الحادث.

وقبل أن تعلن عن تسجيل أول وفاة، قالت الجامعة إنه تم إنقاذ 4 حالات إحداها حرجة، وإن أعمال البحث والتمشيط في الموقع مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، أضرارًا جسيمة في المكان، بينما تحاول فرق الإنقاذ البحث عن محتجزين في مكان الانهيار.

مدني #الرياض يباشر الآن حادث انهيار السور الخارجي وسقف المواقف لجامعة المعرفة، تم انقاذ ٤ أشخاص أحدهم حالته حرجه ومازالت أعمال البحث جارية. pic.twitter.com/Vybgw79rC6 — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) December 17, 2019