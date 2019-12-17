المليارات في السعودية من الترفيه و إلى الترفيه ولا عزاء للشعب
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مصيبة في السعودية العظمى: المليارات من الترفيه و إلى الترفيه ولا عزاء للشعب شاهد “الفيديوهات”

By وطن الدبور
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الدبور – مصيبة حلت على العظمى التي تجني مليارات وتصرف مليارات على الترفيه فقط، ومليارات لدعم الثورات المضادة لإرضاء شيطان العرب بن زايد، أما الخدمات للشعب فحدث ولاحرج.

فقد أعلنت الخاصة في بلدة الدرعية بمدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، وفاة شخص وإصابة 4 آخرين، بعد انهيار جزء من سور الجامعة الخارجي، وسقف المواقف الملاصق له.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن الشخص الذي توفي في الحادث مقيم سوداني.

وقالت الجامعة عبر ”تويتر“: ”متابعة للحالات المصابة، ببالغ الحزن يؤسفنا وفاة أحد المصابين، واستقرار الحالات الأخرى، ولازالت أعمال البحث جارية حتى اللحظة“.

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وكانت الجامعة، قد أعلنت تعرض السور الخارجي لمبناها، وسقف المواقف الخارجي إلى انهيار، مما نتج عنه احتجاز اثنين من موظفي أمن الجامعة، فيما توجهت فرق الدفاع المدني والجهات المعنية إلى مكان الحادث.

وقبل أن تعلن عن تسجيل أول وفاة، قالت الجامعة إنه تم إنقاذ 4 حالات إحداها حرجة، وإن أعمال البحث والتمشيط في الموقع مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، أضرارًا جسيمة في المكان، بينما تحاول فرق الإنقاذ البحث عن محتجزين في مكان الانهيار.

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