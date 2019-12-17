الشيخ تميم بن حمد آل الثاني أمير دولة قطر
عش الدبابير

مع ساعات الفجر الأولى، الشيخ تميم بن حمد يوجه رسالة إلى كل من يقيم على أرض قطر

By وطن الدبور
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الدبور – مع بداية فجر اليوم وجهه أمير دولة قطر بن حمد آل الثاني رسالة إلى شعبه و إلى كل من يقيم على أرض قطر .

ونشر الشيخ تغريدة هذا الصباح الذي يصادف ، رسالة إلى شعبه وإلى كل من يقيم على أرض قطر أثارت الكثير من التفاعل مع بداية نشرها.

وقال الشيخ تميم في تغريدته التي وجهها إلى إخوانه وليس عبيده كما يفعل شيطان العرب في إمارات الشر، حيث قال ما نصه: 

“إلى إخواني وأخواتي في وطننا الغالي .. كل عام وأنتم وكل من يعيش في رحاب هذا البلد بألف خير بمناسبة اليوم الوطني. كل عام وقطر أكثر منعة وقوة وازدهارا. أدام الله عليكم نعم الأمن والرخاء والاستقرار.”

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وتفاعل مع الرسالة الكثير من أبناء قطر و المقيمين على أرضها، وايضا من هم خارج قطر كأبناء سلطنة عمان و الكويت، حيث قال ناشط عماني معلقا على الرسالة ما نصه:

“حفظكم الله رعاكم ومتعكم بالصحةوالعافية والبركة في العمر .وحفظ الله بلادكم وبلادنا عمان بالأمن والأمان والرخي والسعادة الدائمة وجعلكم ذخرًا وفخرًا ومجدًا وعطاءا مستمر غير منقطع. وكل عام وقطر الشقيقة والحبيبة والعزيزة على قلوبنا بخير وأعادها الله لسموكم وللشغب القطري الحبيب بكل خير”

ونشر العديد من النشطاء في الكويت و سلطنة عمان تغريدات تهنئة للشعب القطري و أميرهم بمناسبة اليوم الوطني القطري، وأرسل السلطان قابوس رسالة إلى ، وأيضا أرسل أمير الكويت رسالة تهنئة لأمير قطر.

واليوم الوطني هو إحياء لذكرى تأسيس دولة قطر على يد المؤسس، الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، في 18 ديسمبر من عام 1878، الذي أرسى قواعد دولة قطر الحديثة، وأصبحت قطر في ظل زعامته كياناً عضوياً واحداً متماسكاً وبلداً موحَّداً مستقلاً.

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