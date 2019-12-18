سحب الجنسية الأمريكية من أردني أخفى دعمه لحماس

الدبور – قامت وزارة العدل الأمريكية برفع دعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء قرار منح الجنسية الأمريكية للمواطن الأردني، “عبدالجبار ناجي شلبي” بسبب إخفائه معلومات حول دعمه السابق لحركة “حماس” الفلسطينية، واعتقاله وإدانته في (إسرائيل) بسبب ذلك.

وهاجر “شلبي” (39 عاما) إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1997، وحصل على الجنسية الأمريكية عام 2005، ويعيش في ولاية ميشيغان الأمريكية.

لكن وزارة العدل الأمريكية قالت إن “شلبي” تم القبض عليه في (إسرائيل) عام 2002 بتهمة إخفاء “أحمد أبو طه”، الذي زعمت (إسرائيل) أنه خبير قنابل معروف في حركة حماس.

وأضافت أن “شلبي” اضطر للاعتراف بأنه مذنب في محكمة إسرائيلية في مارس/آذار 2003، وإنه لم يذكر أيا من ذلك في طلب التجنيس.

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وتنظر محكمة أمريكية في المقاطعة الشرقية لولاية ميشيغان طلب وزارة العدل الأمريكية باعتبار أن قرار منح الجنسية الأمريكية لـ”شلبي” كان بناء على معلومات خاطئة أدلى بها أو أخفاها الرجل.

ويحق سحب الجنسية عن أي شخص حصل عليها بناء على تقديم معلومات كاذبة أو إخفاء أي معلومات في طلب الجنسية.

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