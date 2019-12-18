ماذا يحدث في سجن النساء في الكويت؟ تعاطي مخدرات وحارسة تُتهم بممارسة الشذوذ مع السجينات

الدبور – أثارت قضية تم تداولها بشكل كبير في دولة الكويت مؤخرا جدلا واسعا في الإعلام وعلى وسائل التواصل الإجتماعي، عن ما يحدث في سجن النساء من أمور غريبة وعجيبة.

فمن تعاطي المخدرات وكيفية وصولها إلى داخل السجن إلى توجيه الإتهام لحارسة كويتية تمارس الشذوذ مع السجينات من النساء، أو ما يطلق عليه المثلية الجنسية.

القصة بدأت عندما فتحت إدارة السجن المركزي تحقيقا موسعا في مشاجرة وقعت داخل سجن النساء وتحديدا في العنبر رقم 7 نساء، وذلك للوقوف على حقيقة ما حدث والأسباب التي دعت نزيلة إلى الدفاع عن أخرى متهمة في جريمة قتل، وكذلك فتح تحقيق في ادعاءات سجينة بأن مفتشة تأتي إلى عنبرها ليلا بقصد التحرش بها على حسب تأكيد المسجونة.

وأكد مصدر امني ان التحقيقات ستشمل ايضا حيازة نزيلات في السجن المركزي مؤثرات عقلية، وقيام نزيلة كويتية وقبل ان تشرع في الانتحار باستخدام صحن كسرته بالفزعة الى اخرى وهي المتهمة في جريمة قتل.

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القضية التي أثارت ضجة وجدل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي فور إنتشار خبر الواقعة، وتسائل الكثير من النشطاء عن دور الرقابة على تلك الأماكن التي من المفترض ان تربي وتعالج الإجرام لا أن تزيده، وكيف وصلت المخدرات إلى داخل السجن.

وقال مصدر أمني بحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” الكويتية: وصلت معلومات الى احد قياديي السجن المركزي بحيازة نزيلة كويتية متهمة في جريمة قتل مواد مخدرة، وعلى الفور وجه القيادي المفتشات بنفس العنبر الذي تتواجد فيه السجينة المشتبه بها، فانتقلت مفتشتان إلى العنبر المشتبه بوجود حبوب بداخله فما كان من النزيلة المتهمة في جريمة قتل الا ان صرخت مستنجدة بنزيلة تعرف بـ «عبود» والتي بدورها لبت النداء واندفعت للدفاع عن صديقتها واعتدت على المفتشتين وكذلك على نزيلتين أخريين.

وأردف المصدر: قامت النزيلة التي فزعت لزميلتها بكسر الميكروفون الذي من خلاله تصدر المفتشات التعليمات للنزيلات، وقامت بسحب حبوب كانت بحوزة المتهمة بالقتل ليتم وضع الأساور الحديدية (الكلبشات) في يدها.

وأضاف المصدر للصحيفة الكويتية: قامت النزيلة المتهمة بالقتل بالاعتداء هي الاخرى على المفتشتين بعد ان تمت كلبشة زميلتها (عبود)، وقالت على مرأى ومسمع من النزيلات والمفتشات مخاطبة احدى المفتشات «انتي تيين لي في الليل تتحرشين فيني»، ومن ثم قامت بكسر صحن وقامت بجرح نفسها وكذلك اتلفت اضاءة العنبر.

و قامت النزيلة «عبود» بابتلاع الحبوب التي سحبتها من يد زميلتها لحمايتها، مشيرا الى ان تعليمات صدرت بتحليل دم النزيلة للتأكد من تناولها مؤثرات غير طبيعية، مضيفا: ما نعرفه عن المدعى عليها بالتحرش انها مفتشة ملتزمة، مرجحا ان يكون الادعاء بهذا الاتهام كيديا، للتغطية على تعاطيهم الحبوب المخدرة.

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