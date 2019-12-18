عش الدبابير

مغتصب النساء المعلم يحيي حفًلا غنائيًا في موسم الرياض بحثا عن ضحية جديدة!

By وطن الدبور
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الدبور – مغتصب النساء الذي خرج مؤخرا من السجن بتهمة إغتصاب أكثر من معجبة، أحره وزير الوناسة إلى للمشاركة في و التعرف على معجبات جدد.

المغني الذي تم سجنه لفترة إمتدت لثلاث سنوات، بتهمة إغتصاب أكثر من فتاة من معجباته في فرنسا، حيث يتم إستدراج المعجبات إلى غرفته في الفندق ويوقم بالإعتداء عليهن، لأن يعلم إنه يملك القوة و المال لفعل ذلك.

المجرد من أخلاقه ودينه هو ضيف تركي آل الشيخ في السعودية التي لم يترك ولا عاهه ولا شاذ إلى أحضره إلى الرياض.

وانطلق الحفل باستعراض فني، تبعه ”لمجرد“ بتقديم العديد من أغانيه، وارتدى العلمين السعودي والمغربي في أدائه لأغنية ”أنا ماشي ساهل“ وسط تفاعل كبير من الحضور، الذي فرح لأنه يشاهد مغتصب النساء لأول مره وجها لوجه.

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يُشار إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، لم ينته بعد من أطوار محاكمته في فرنسا، إلا أن القضاء الفرنسي سمح في آخر جلسة باستئناف سهراته، رغم أنه ما يزال قانونيًا في حالة سراح مؤقت؛ إذ ممنوع عليه مغادرة فرنسا إلا بإذن كما حصل في زيارته السابقة للمغرب.

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