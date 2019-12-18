مغتصب النساء المعلم يحيي حفًلا غنائيًا في موسم الرياض بحثا عن ضحية جديدة!

الدبور – مغتصب النساء الذي خرج مؤخرا من السجن بتهمة إغتصاب أكثر من معجبة، أحره وزير الوناسة إلى السعودية للمشاركة في موسم الرياض و التعرف على معجبات جدد.

المغني سعد لمجرد الذي تم سجنه لفترة إمتدت لثلاث سنوات، بتهمة إغتصاب أكثر من فتاة من معجباته في فرنسا، حيث يتم إستدراج المعجبات إلى غرفته في الفندق ويوقم بالإعتداء عليهن، لأن يعلم إنه يملك القوة و المال لفعل ذلك.

المجرد من أخلاقه ودينه هو ضيف تركي آل الشيخ في السعودية التي لم يترك ولا عاهه ولا شاذ إلى أحضره إلى الرياض.

وانطلق الحفل باستعراض فني، تبعه ”لمجرد“ بتقديم العديد من أغانيه، وارتدى العلمين السعودي والمغربي في أدائه لأغنية ”أنا ماشي ساهل“ وسط تفاعل كبير من الحضور، الذي فرح لأنه يشاهد مغتصب النساء لأول مره وجها لوجه.

#فيديو#سعد_لمجرد يتشح بالعلم السعودي والعلم المغربي في بوليفارد الرياض، ويغني "أنا ماشي ساهل"..



شكرا معالي المستشار @Turki_alalshikh على هذه التجربة الفريدة التي أسعدت بها الجمهور السعودي..#سعد_المجرد_موسم_الرياض pic.twitter.com/5HU9T3qJFJ — روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) December 18, 2019

- Advertisement -

يُشار إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، لم ينته بعد من أطوار محاكمته في فرنسا، إلا أن القضاء الفرنسي سمح في آخر جلسة باستئناف سهراته، رغم أنه ما يزال قانونيًا في حالة سراح مؤقت؛ إذ ممنوع عليه مغادرة فرنسا إلا بإذن كما حصل في زيارته السابقة للمغرب.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام ليصلك كل ما هو مميز من موقعنا… لسعات خاصه.. https://t.me/Dabboor