أكاديمي عماني: محاكمة ترامب درس لمن جعل ظهره مطية لامريكا وسمح له بحلبه

الدبور – علق ناشط من سلطنة عمان على قرار عزل ترامب و الموقف الذي أصبح به الرئيس الأمريكي الذي حلب السعودية و الإمارات بمليارات الدولارات.

وقال الناشط العماني الدكتور حيدر بن علي اللواتي، العميد السابق بجامعة السلطان قابوس في تغريده معلقا على ما حصل للرئيس الأمريكي ما نصه:

“ما حققه ترامب لليهود وللكيان الصهيوني لم يحققه احد من الرؤساء، والاموال التي شفطها لأجل امريكا من حلفاء امريكا ومن دول نفطية الغنية، ابتزازا وتهديدا، لم يفعلها احد قبله، ومع ذلك تم اذلاله امام العالم باحالته الى المحاكمة! لعل في ذلك درسا لمن جعل ظهره مطيةً لامريكا!”

ما حققه ترامب لليهود وللكيان الصهيوني لم يحققه احد من الرؤساء، والاموال التي شفطها لأجل امريكا من حلفاء امريكا ومن دول نفطية الغنية، ابتزازا وتهديدا، لم يفعلها احد قبله، ومع ذلك تم اذلاله امام العالم باحالته الى المحاكمة!



لعل في ذلك درسا لمن جعل ظهره مطيةً لامريكا!#جرعة_وعي

. pic.twitter.com/dKBivIuT8L — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) December 19, 2019

وأضاف معلقا على تغريدة الرئيس الأمريكي ترامب بعد صدور القرار:

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تغريدة ترامب بعد اتهامه في مجلس النواب تستحق لقب #تغريدة_العام، تشرح مراحل حالته النفسية التي مر فيها: إنكار: تصدقون تم اتهامي وإحالتي الى المحاكمة؟

غضب: لم افعل أي شئ خطأ، إكتئاب: أمر مؤسف، استسلام: صلوا من أجلي، وايضا عمل رتويت لتغريدته

تغريدة ترامب بعد اتهامه في مجلس النواب تستحق لقب #تغريدة_العام، تشرح مراحل حالته النفسية التي مر فيها:



إنكار: تصدقون تم اتهامي وإحالتي الى المحاكمة؟😬

غضب: لم افعل أي شئ خطأ😡

إكتئاب: أمر مؤسف😞

استسلام: صلوا من أجلي🙏🏻



وايضا عمل رتويت لتغريدته😊

. pic.twitter.com/JrrK8Wmw9s — د. حيدر بن علي اللواتي (@DrAl_Lawati) December 19, 2019

وعلق الكثير من النشطاء على التغريدة، وقالوا لعل السعودية و الإمارات تسمع أو تتعظ، حيث يذكر أن ولي عهد السعودية بن سلمان تبع ولي عهد أبوظبي ووضع كل ثقله في سلة ترامب واعتبره الرئيس المثالي الذي سيسمح له بعمل ما يشاء في المنطقة، وظن ان ترامب سيبقى للأبد وسمحوا له بحلب أموال الشعبين الإماراتي و السعودي.

ودفع بن سلمان الجزية عن يد وهو صاغر و التي بلغت أكثر من ٧٥٠ مليار دولار لإراء ترامب، ووجه ترامب إهانات متعددة للملك السعودي سلمان ولولي عهده بشكل علني دون أي رد ولا حتى تلميخ من قبل السعودية، واستخدم إهانة السعودية و الملك كسلاح في حملته الإنتخابية في جميع التمعات التي حضرها في عدة ولايات أمريكية.

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