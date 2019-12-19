الفيديو الذي أبكى النشطاء في الكويت، شاهد إنهيار الطبطبائي بالبكاء

الدبور – إنتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وفي وسائل الإعلام المحلية الكويتية للنائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي، عندما إنهار بالبكاء فجأة خلال مؤتمر صحفي مصغر له، وأثار الفيديو مشاعر النشطاء في دولة الكويت.

النائب السابق الذي حصل على عفو من أمير الكويت، ولعد خروجه من السجن شكر الشيخ صباح الأحمد أمير الإنسانية، حيث قال هذه ليست غريبة على والدنا و أميرنا الشيخ صباح، فهو أمير الإنسانية.

وأفرجت السلطات الأمنية في الكويت، يوم الخميس، عن الطبطبائي والناشط محمد نايف الدوسري، المدانين في القضية الأشهر سياسيًا في البلد الخليجي، وهي قضية اقتحام مجلس الأمة.

وكان الطبطبائي يتحدث في الفيديو لعدد من وسائل الإعلام عقب الإفراج عنه، قبل أن يذرف بعض الدموع، ليسأله أحد الصحفيين عن سبب بكائه، فرد قائلًا: ”تذكرت أمي“، ليدخل بعد ذلك في نوبة بكاء.

وتوفيت والدة الطبطبائي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أثناء زيارتها له في إسطنبول، حيث تعرضت لأزمة قلبية أُدخلت على إثرها المستشفى لنحو شهرين، قبل أن تفارق الحياة وتعود إلى البلاد برفقة ابنها وليد الذي سمح له أمير الكويت بالمشاركة بتشييع والدته.

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وجاء الإفراج عن المدانين عقب يومين من موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم العفو عن تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة بعد أقل من شهر على سجنهما، وذلك بعد أن قدما اعتذارًا إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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