الكاميرا في عيادته فضحته: سجن طبيب في الكويت بتهمة التحرش الجنسي

الدبور – قضت محكمة الجنايات في دولة الكويت بالسجن ٥ سنوات على طبيب مشهور كان قد أدين بقضية تحرش جنسي بمريضاته، بعدما تقدمت مريضة بشكوى ضده.

وقدرت المحكمة كفالة 5 آلاف دينار لوقف النفاذ بعد اتهامه في قضية التحرش بالنساء داخل عيادته.

وأحالت المحكمة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، في الدعوى التي أقامتها إحدى المراجعات للعيادة، حيث أُسند للطبيب أنه استغل وظيفته وتحرش بإحدى المراجعات لعيادته.

ورفضت المحكمة إطلاق سراح الطبيب من أول جلسة بعد اطلاعها على ملف القضية وتحريات المباحث التي أكدت أنها تحصلت على تصوير فيديو من داخل عيادة الطبيب، واتضح بالفعل أن الشاكية تعرضت إلى مضايقات تُدين المتهم.

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الطبيب يعتبر من أشهر الأطباء في الكويت في عمليات التجميل ولم يكشف عن اسمه أو عيادته، ولكن قام بالكثير من عمليات التجميل وراجعته الكثير من السيدات في الكويت، ويعتقد إنه تحرش بأكثر من فتاة ولكن لم تتقدم أي منهن بتقديم شكوى ضده.

حيث يعتبر هذا الأمر معيب بحق لافتاة أيا في المجتمع الكويتي المحافظ، وفي المجتمعات الشرقية عموما، حيث قلة من النساء من يتقدمن بشكوى في حالة التحرش أو حتى الإعتداء الجنسي.

ولكن الفيديو الذي حصلت عليه السلطات الكويتية من داخل عيادته أثبت تحرش الطبيب بالمريضة عن طريق لمس أجزاء حساسة من جسمها.

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