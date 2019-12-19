تبحث عن عمل؟! شاهد كيف حصلت طفلة روسية على الملايين في 2019 من يوتيوب

الدبور – إن كنت تشكو من قلة فرص العمل المتاحة بالأسواق، فهناك غيرك من يجني الملايين في بيوتهم فقط من تبادل فيديوهات على موقع يوتيوب الشهير، وخصوصا من الأطفال.

حيث صدمت طفلة روسية الجميع عندما صعدت لمرتبة العشر الأكثر جنيا للأرباح من موقع يوتيوب الشهير لتبادل الفيديوهات.

حيث انضمت الطفلة الروسية و عمرها 5 سنوات إلى قائمة مجلة “فوربس” لأعلى الرابحين على منصة الفيديوهات الأمريكية “يوتيوب”، لعام 2019.

وحازت الطفلة أنستاسيا رادنسكايا، التي تبلغ من العمر 5 أعوام، على المركز الثالث في القائمة، بعدما وصلت أرباحها على “يوتيوب” إلى 18 مليون دولار أمريكي.

ورادنسكايا التي ولدت في جنوب روسيا، ولديها شلل دماغي، تملك 107 ملايين مشترك عبر 7 قنوات، وتم مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بها 42 مليار مرة، وكان أكثرها تداولا الذي تظهر فيه مع والدها داخل حديقة حيوانات أليفة، وهما يرقصان على أنغام أغنية “بيبي شارك” الشهيرة.

وكان المركز الأول في قائمة هذا العام، الطفل ريان كاجي (8 سنوات) بعدما جني 26 مليون دولار، بفضل قناته على “يوتيوب”، والتي يعرض فيها مقاطع مصورة عن أحدث الألعاب المطروحة في الأسواق.

ويحتفظ كاجي بمركزه منذ العام الماضي، بعد أن كانت ثروته تبلغ 22.9 مليون دولار منذ العام الماضي.

ويظهر كاجي في مقاطعه المصورة، وهو يقوم بعمل مراجعات للألعاب الحديثة في الأسواق، بداية من فتح علبها، مرروا بعرض ميزاتها ومن ثم تقييم شخصي لها.

وتتضمن قائمة “فوربس” 10 رابحين، بلغ مجموع أرباحهم من “يوتيوب” 162 مليون دولار، في الفترة من 1 يونيو/ حزيران 2018 و 1 يونيو 2019.

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