أردوغان يقصف جبهة عيال دحلان في الإمارات على شراء الشيخة موزا أرض في تركيا، ماذا لو كان هانس أو جورج؟

الدبور – مع الحملة الكبيرة التي قادها عيال زايد سابقا وعيال دحلان حاليا على الشيخة موزا والدة أمير دولة قطر لشراء قطعة أرض في تركيا، واعتبروها صفقة ضيعت الدولة التركية وضيعت قطر، بل دمرت الخليج العربي كلها ووصل دمارها الى الأمه الإسلامية.

رد الرئيس أردوغان على تلك الحملة التي قادتها الإمارات عبر وزارة القذارة التي يقودها حمد المزروعي الذي تبرأت عائلته منه، وقال ماذا لو كان هانس أو جورج من إشترى قطعة الأرض؟

جاء ذلك في تصريح أدلى به “أردوغان”، الجمعة، للصحفيين في ختام القمة الإسلامية التي استضافتها كوالالمبور.

وقال الرئيس التركي: “سمعت أقاويل عن شراء والدة أمير قطر لأرض (في تركيا)، لذا وجب توجيه السؤال للذين يصدحون بتلك الأقوايل؛ هل أخذوا (الجانب القطري) أي دعم من الدولة لشراء هكذا أرض؟ وهل هناك أي مانع قانوني لشراء والدة أمير قطر أصولا ثابتة في تركيا؟”.

وأضاف مستنكرا: “لو جاء من يدعى جورج أو هانس مثلا، وقام بنفس الأمر، لما كنا رأينا أصواتا تخرج تنتقد ذلك، فلماذا ينزعجون عندما تقوم والدة أمير قطر بذلك؟!”.

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وتابع “أردوغان” إنه في وقت سابق، “كان أمير قطر قد اشترى بالفعل أراض (في تركيا)، وأيضًا كان ملك السعودية قد اشترى قطعة أرض كبيرة في عهد الرئيس الراحل تورغوت أوزال”.

وأشار إلى أن “هذا أمر طبيعي، فدولة مثل إسبانيا تبيع أراض لأناس ورجال أعمال ورؤساء دول من مختلف أنحاء العالم، وكذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا”.

يذكر أن الإعلام الإماراتي وذبابه تناقل أنباءا عن شراء والدة أمير قطر قطعة أرض بمحاذاة مشروع قناة إسطنبول الجديدة، وأعربت عن انزعاجها من ذلك، واعتبرته خيانة عظمى وصفقة مشبوهه دون تقديم مبرر واضح، فقط لأنها والده أمير قطر فلا يحق لها ما يحق لجورج وترامب ودحلان وبن زايد نفسه الذي إشترى الكثير من العقارات في دول مختلفة، ولكنه الذباب يا سادة.

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