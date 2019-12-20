أوقفوا تسريح العمانيين في سلطنة عمان
عش الدبابير

صرخة مواطن عماني: مين أحسن العماني أم الهندي للتوظيف؟ أوقفوا تسريح العمانيين!

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي في وسم هاشتاق أوقفوا ، بعدما نشر عدد من النشطاء عن تسريح عدد من الموظفيين العمانيين واستبدالهم بالعمالة الوافدة من الهند وغيرها، رغم قرار السلطان قبل سنوات طويلة بتعمين الوظائف وإعطاء الاولوية للعمانيين.

ونشر ناشط عدد من الحالات التي تم الإستغناء عنها في الفترة الأخيرة ومنها حالات تعرضت للسجن بسبب الديون التي تراكمت عليهم.

حيث نشر ناشط عن حالة عمانية وهي رقم ١٧ من ضمن ما نشر وقال:

“الحالة رقم 17 موظفه تم تسريحها من العمل في 2015 وعليها قرض بناء رممت فيه بيت أبوها مبلغ 6 آلاف ريال؛ وبسبب التسريح صار عندها متأخرات وتضاعف المبلغ المتبقي وأصدر قرار من المحكمة بالحبس بتاريخ 25/03/2019 المبلغ المطلوب1500ريال فقط لإلغاء قرار حبسها”

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ولم يمض ساعة على نشر التغريدة حتى تكفل فاعل خير من السلطنة بدفع كل التكاليف للموظفة التي صدر بحقها حكم سجن، ونشر الناشط تغريدة يبشر أن عماني تعهد بدفع كل التكاليف دون ذكر اسمه.

بينما نشر ناشط آخر فيديو لمحادثة فيما يبدو بين بعض المسؤولين وبين المواطنين، وسأل مواطن من أفل العماني أم الهندي، وكيف يتم إستبدال العماني بهندي أو غيره من العمالة الوافدة وعرض عمل عليه براتب كبير، وأضاف ألم يقل السلطان .

فيما إعتبر أحد النشطاء أن العبث بأرزاق المواطنين قضية أمن وطني، بحيث تفتح المجال للمتربصين بالسلطنة، من امثال عيال زايد وعيال دحلان، حيث قال ما نصه: 

“العبث في ارزاق المواطن هو عبث مباشر في الامن القومي، وهو تحريض واضح على الدولة، فكثرة المشاكل المعيشة هي الشرارة التي تشحن الشارع العام ضد الحكومة! همسة للجهات الامنية.. وبدون مبالغة، عليكم اليقظة تماما فهناك لوبيات نفعية لا يهمها مصالح الوطن القومية”

وقال ناشط آخر أيضا عن قضية التدخل الخارجي في هذه القضية الحساسة و إستغلالها وطالب بسرعة حل المووع و إيقاف تسريح العمانيين، حيث قال في تغريدته ما نصه: “حسابات تنشط من الخارج لتأجيج الوضع والدعوة إلى الفوضى وبالمقابل شركات تسرح الموظفين العمانيين بدل حل قضية الباحثين.!! كضغط من الداخل.!! وماذا بعد ؟! هنا عندما نقول أن المسألة تمس الأمن القومي وعلى الجهات المختصة التدخل لوقف هذه المهزلة. وكفى عبثا ….”

وتفاعل الكثر من النشطاء مع الوسم ونشروا تغريدات مختلفة تطالب بسرعة التحرك لتنفيذ قرار السلطان قابوس بشكل كامل وهو تعميم جميع الوظائف.

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