صرخة مواطن عماني: مين أحسن العماني أم الهندي للتوظيف؟ أوقفوا تسريح العمانيين!

الدبور – إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان وسم هاشتاق أوقفوا تسريح العمانيين، بعدما نشر عدد من النشطاء عن تسريح عدد من الموظفيين العمانيين واستبدالهم بالعمالة الوافدة من الهند وغيرها، رغم قرار السلطان قابوس قبل سنوات طويلة بتعمين الوظائف وإعطاء الاولوية للعمانيين.

ونشر ناشط عدد من الحالات التي تم الإستغناء عنها في الفترة الأخيرة ومنها حالات تعرضت للسجن بسبب الديون التي تراكمت عليهم.

حيث نشر ناشط عن حالة عمانية وهي رقم ١٧ من ضمن ما نشر وقال:

“الحالة رقم 17 موظفه تم تسريحها من العمل في 2015 وعليها قرض بناء رممت فيه بيت أبوها مبلغ 6 آلاف ريال؛ وبسبب التسريح صار عندها متأخرات وتضاعف المبلغ المتبقي وأصدر قرار من المحكمة بالحبس بتاريخ 25/03/2019 المبلغ المطلوب1500ريال فقط لإلغاء قرار حبسها”

الحالة رقم 17

موظفه تم تسريحها من العمل في 2015 وعليها قرض بناء رممت فيه بيت أبوها مبلغ 6 آلاف ريال؛ وبسبب التسريح صار عندها متأخرات وتضاعف المبلغ المتبقي وأصدر قرار من المحكمة بالحبس بتاريخ 25/03/2019

المبلغ المطلوب1500ريال فقط لإلغاء قرار حبسها#اوقفوا_تسريح_العمانيين pic.twitter.com/dsdFarrZje — عبدالله العدوي (@Abdullah_adawi) December 20, 2019

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ولم يمض ساعة على نشر التغريدة حتى تكفل فاعل خير من السلطنة بدفع كل التكاليف للموظفة التي صدر بحقها حكم سجن، ونشر الناشط تغريدة يبشر أن عماني تعهد بدفع كل التكاليف دون ذكر اسمه.

بينما نشر ناشط آخر فيديو لمحادثة فيما يبدو بين بعض المسؤولين وبين المواطنين، وسأل مواطن من أفل العماني أم الهندي، وكيف يتم إستبدال العماني بهندي أو غيره من العمالة الوافدة وعرض عمل عليه براتب كبير، وأضاف ألم يقل السلطان تعمين الوظائف.

فيما إعتبر أحد النشطاء أن العبث بأرزاق المواطنين قضية أمن وطني، بحيث تفتح المجال للمتربصين بالسلطنة، من امثال عيال زايد وعيال دحلان، حيث قال ما نصه:

“العبث في ارزاق المواطن هو عبث مباشر في الامن القومي، وهو تحريض واضح على الدولة، فكثرة المشاكل المعيشة هي الشرارة التي تشحن الشارع العام ضد الحكومة! همسة للجهات الامنية.. وبدون مبالغة، عليكم اليقظة تماما فهناك لوبيات نفعية لا يهمها مصالح الوطن القومية”

العبث في ارزاق المواطن هو عبث مباشر في الامن القومي،

وهو تحريض واضح على الدولة، فكثرة المشاكل المعيشة هي الشرارة التي تشحن الشارع العام ضد الحكومة!



همسة للجهات الامنية.. وبدون مبالغة، عليكم اليقظة تماما فهناك لوبيات نفعية لا يهمها مصالح الوطن القومية#اوقفوا_تسريح_العمانيين — Ωαhtαη 🇴🇲 (@FaraQahtan) December 20, 2019

وقال ناشط آخر أيضا عن قضية التدخل الخارجي في هذه القضية الحساسة و إستغلالها وطالب بسرعة حل المووع و إيقاف تسريح العمانيين، حيث قال في تغريدته ما نصه: “حسابات تنشط من الخارج لتأجيج الوضع والدعوة إلى الفوضى وبالمقابل شركات تسرح الموظفين العمانيين بدل حل قضية الباحثين.!! كضغط من الداخل.!! وماذا بعد ؟! هنا عندما نقول أن المسألة تمس الأمن القومي وعلى الجهات المختصة التدخل لوقف هذه المهزلة. وكفى عبثا ….”

وتفاعل الكثر من النشطاء مع الوسم ونشروا تغريدات مختلفة تطالب بسرعة التحرك لتنفيذ قرار السلطان قابوس بشكل كامل وهو تعميم جميع الوظائف.

وإذا الشدائد أقبلت بجنودها..والدهر من بعد المسرة أوجعك…

لا ترج شيئا من أخ

أو صاحب..أرأيت ظلك في الظلام مشى معك..

مع هكذا مسؤولين لا تنتظروا حل…#اوقفوا_تسريح_العمانيين pic.twitter.com/hMRQMH9Mkm — ناصر الجهوري (@Nas8Jhw) December 20, 2019

#اوقفوا_تسريح_العمانيين

الآن تسريح العمانيين

يتبعه سجن للعماني

بالتالي

عند التقدم ل أي وظيفة حكومية يطلبون منك شهادة عدم محكومية (حسن سيره وسلوك)

بعد السجن لا تستطيع الحصول عليها لأنك خريج سجون!



يعني ضاع مستقبلك

وحكم عليك ب السجن المؤبد في القطاع الخاص

لا تستطيع شغل منصب عام pic.twitter.com/sS3BvWSRBY — ابو سيف (@WvwvwvmvwW) December 20, 2019

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