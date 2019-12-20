مهرجان مدل بيست الرياض
عش الدبابير

فضائح مهرجان مدل بيست الرياض.. رقص عاري، تحرش جنسي، فتاة تعرض مؤخرتها للشباب للمسها وتضحك

By وطن الدبور
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الدبور – لسع الدبور الكثير من فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي لما حصل في ، وهي المفاجئة التي لم يصدق نفسه إنه إستطاع أن يقدمها للجمهور السعودي.

فكل ما يريده الجمهور السعودي سيجلبه الداشر، حتى لو وصل إلى بيوت الدعارة، الأهم أن لا يخرج الريال خارج ، بل أن تأتي الأموال من الدول الغربية التي لا يسمح فيها بمثل تلك التصرفات إلى .

الدبور إستطاع أن يرصد بعض الفيديوهات الكثيرة، و التي تعتبر فضيحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، و التي مازالت تنشر حتى كتابة هذا الخبر على وسائل تواصل مختلفة منها تويتر وغيره.

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وكان لافتا مقطع فيديو لفتاة تظهر على ما يبدو بشكل متعمد جزءا من جسدها لشاب يحاول اللحاق بها، ولا يهم إن كان المقطع قديم أم في هذا الحفل أو غيره، المهم إنه من ضمن فعاليات الترفيه السعودية التي تسعى لسحب الشاب السعودي من التطرف و الجهاد و الإرهاب كما كان مطلوب منه في فترة من الوقت، إلى شاب تافه همه ملاحقة الفتيات و الرقص و الشرب.

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تابع الفيديوهات التي رصدها الدبور وتحسر إلى أي وضع وصلت بلاد الحرمين في عهد الدب الداشر وسيفه المشلول تركي آل الشيخ.

وفي هذا الفيديو تحرش علني و الفتاة لا تبالي عندما لمس أحد الشباب مؤخرتها بشكل فاضح.

وهذه فرقة رقص عاري لا يملك الدبور الثقافة الكافية لمعرفة أصلها:

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