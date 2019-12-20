كويتي غضب من زوجته فأنتقم منها بحرق السائق الوافد

الدبور – مواطن كويتي نشب خلاف بينه وبين زوجته تطور لحالة من العصبية أصابت الزوج من زوجته، فقام بعدها بحرق منزله الذي يسكنه في منطقة عبد الله السالم في دولة الكويت وبكل من فيه.

العائلة بفل الله نجت ولم يصب أحد بأذى إلا أن غضب الزوج على زوجته جاء على السائق الوافد.

حيث نقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، عن مصدر أمني أن ”المواطن قام بإشعال النار باستخدام مادة سريعة الاشتعال داخل منزل عائلته، مما أدى إلى إصابة السائق بحروق نُقل على إثرها للمستشفى إلا أنه فارق الحياة“.

وفاة آسيوي في حريق منزل بمنطقة عبدالله المبارك والإطفاء تفتح تحقيقا موسعا لمعرفة أسباب الحادث pic.twitter.com/QmOpZMiBHZ — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) December 20, 2019

وكشف المصدر أنه ”تم تسجيل قضية قتل عمد والتحفظ على المواطن في المخفر، ريثما يتم اجراء المزيد من التحريات للوقوف على ملابسات الحادثة“.

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وبدورها، ذكرت الإدارة العامة للإطفاء أن ”وافداً آسيوياً لقي مصرعه في حريق داخل منزل بمنطقة عبد الله المبارك، وقد تم فتح تحقيق موسع لكشف أسباب الحريق“.

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